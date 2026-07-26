पुरी रथ यात्रा 2026: 'अधर पाना' रस्म जानिए इसे रथों पर क्यों मनाया जाता है
भगवान जगन्नाथ की पूजा में 'अधर पाना' अनुष्ठान के महत्व को समझिये. पढ़ें शक्ति प्रसाद मिश्रा की रिपोर्ट...
Published : July 26, 2026 at 2:28 PM IST
पुरी: भाई-बहनों को सोने के गहनों से सजाने के एक दिन बाद भक्त रविवार को रथों के ऊपर त्रिदेवों की पवित्र अधर पना रस्म देखेंगे. शाम को अधर पना को रथ पर रखा जाएगा. हर रथ में 3 बर्तनों में कुल 9 बर्तन अधर पना का सेवन किया जाता है. सारथी ठाकुर एक के बाद एक पाठ करते हैं. भगवान जगन्नाथ की अनोखी रस्म देखकर भक्त धन्य महसूस करते हैं.
'अधर पाना' की रस्म
आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 12 तारीख को भगवान जगन्नाथ के स्वर्णिम वेश के अगले दिन रथ में चतुर्भुजमूर्ति के पास अधर्पण किया जाता है. यह रस्म दोपहर की धूप खत्म होने के बाद और शाम की प्रार्थना से पहले की जाती है. सभी पण रथ पर एक खास तौर पर बने मिट्टी के बर्तन, जैसे लौटुम्बा (पारंपरिक बर्तन) में रखे जाते हैं, जो भगवान के सिर की ऊंचाई के बराबर होता है. हर रथ में कुल 9 बर्तन अधर्पण किए जाते हैं, 3 बर्तनों में ये 9 बर्तन भक्त पंचोपचार तरीके से भगवान को चढ़ाते हैं. बर्तनों का रंग लाल होता है.
इसे 'अधर पाना' रस्म क्यों कहा जाता है?
अधरा पना एक खास भेंट है जो पार्श्व देवताओं (सहायक/रक्षक देवता), आत्माओं और दूसरे अदृश्य प्राणियों को खुश करने और विदा करने के लिए दी जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे रथ यात्रा के दौरान देवताओं के साथ यात्रा करते हैं. 'अधरा' शब्द का मतलब है होंठ, और 'पना' का मतलब है मीठा पेय. यह रस्म भगवान के जगन्नाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में लौटने से पहले इन दिव्य प्राणियों और आत्माओं को सांकेतिक रूप से पोषण देती है.
'अधर पाना' कैसे तैयार किया जाता है?
महाप्रभु के 'अधर पाना' की तैयारी भी खास होती है. मंदिर के सामने वाले कुएं से पानी लिया जाता है और एक खास बर्तन में रखा जाता है. खास पानी तैयार करने के लिए दूध, चीनी, केला, गुड़, हल्दी, कपूर, फल, चीनी वगैरह जैसी कई खुशबूदार चीजें मिलाई जाती है. 'अधर पाना' के लिए सभी जरूरी चीजें दोनों मठ और मंदिर प्रशासन देते हैं.
पहले 'अधर पाना' की रस्म 3 दिन की होती थी
पहले 'अधर पाना' नीति (रस्म) तीन दिन की होती थी. बाद में मंदिर ने यह 'अधर पाना' सिर्फ सुना बेशा के अगले दिन मनाने का इंतजाम किया है.
मोक्ष और मुक्ति का मार्ग अधर पाना
महाप्रभु सभी के लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग हैं. इसलिए महाप्रभु के श्रीमंदिर जाने से पहले आत्माओं और दूसरे देवताओं को मुक्ति दिलाने और संतुष्ट करने के लिए यह 'अधर पाना' नीति की जाती है. इस बीच कल का सुना बेशा दर्शन बड़ी शांति और व्यवस्था के साथ खत्म हुआ. लगभग 10 लाख लोगों ने महाप्रभु के राजराजेश्वर बेशा दर्शन किए. आज लाखों भक्त 'अधर पाना' नीति देखने के लिए पुरी में इकट्ठा होंगे. इस संबंध में पुलिस ने सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं.