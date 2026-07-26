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पुरी रथ यात्रा 2026: 'अधर पाना' रस्म जानिए इसे रथों पर क्यों मनाया जाता है

पुरी रथ यात्रा 2026 के दौरान विशेष रस्म पूरी करते सेवक ( ETV Bharat )

पुरी: भाई-बहनों को सोने के गहनों से सजाने के एक दिन बाद भक्त रविवार को रथों के ऊपर त्रिदेवों की पवित्र अधर पना रस्म देखेंगे. शाम को अधर पना को रथ पर रखा जाएगा. हर रथ में 3 बर्तनों में कुल 9 बर्तन अधर पना का सेवन किया जाता है. सारथी ठाकुर एक के बाद एक पाठ करते हैं. भगवान जगन्नाथ की अनोखी रस्म देखकर भक्त धन्य महसूस करते हैं.

'अधर पाना' की रस्म

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 12 तारीख को भगवान जगन्नाथ के स्वर्णिम वेश के अगले दिन रथ में चतुर्भुजमूर्ति के पास अधर्पण किया जाता है. यह रस्म दोपहर की धूप खत्म होने के बाद और शाम की प्रार्थना से पहले की जाती है. सभी पण रथ पर एक खास तौर पर बने मिट्टी के बर्तन, जैसे लौटुम्बा (पारंपरिक बर्तन) में रखे जाते हैं, जो भगवान के सिर की ऊंचाई के बराबर होता है. हर रथ में कुल 9 बर्तन अधर्पण किए जाते हैं, 3 बर्तनों में ये 9 बर्तन भक्त पंचोपचार तरीके से भगवान को चढ़ाते हैं. बर्तनों का रंग लाल होता है.

इसे 'अधर पाना' रस्म क्यों कहा जाता है?

अधरा पना एक खास भेंट है जो पार्श्व देवताओं (सहायक/रक्षक देवता), आत्माओं और दूसरे अदृश्य प्राणियों को खुश करने और विदा करने के लिए दी जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे रथ यात्रा के दौरान देवताओं के साथ यात्रा करते हैं. 'अधरा' शब्द का मतलब है होंठ, और 'पना' का मतलब है मीठा पेय. यह रस्म भगवान के जगन्नाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में लौटने से पहले इन दिव्य प्राणियों और आत्माओं को सांकेतिक रूप से पोषण देती है.

'अधर पाना' कैसे तैयार किया जाता है?