ETV Bharat / bharat

इस्कॉन को असमय रथयात्रा निकालने से रोकने की मांग, SJTMC ने राष्ट्रपति और PM को लिखा पत्र

गजपति महाराजा और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिब्यसिंह देब ( Etv Bharat )

भुवनेश्वर: इस्कॉन की रथयात्रा के मुद्दे पर गजपति महाराजा और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति (SJTMC) के अध्यक्ष दिब्यसिंह देब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पत्र लिखा है. उन्होंने इस्कॉन को भगवान जगन्नाथ की 'स्नान यात्रा' और रथ यात्रा परंपरा से हटते हुए असमय आयोजित करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया है. SJTMC ने दिल्ली एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मिलेगा और उन्हें श्री जगन्नाथ संस्कृति की पवित्रता बनाए रखने के महत्व के बारे में बताएगा. पुरी के राजा देब ने कहा, "कई बार अनुरोध करने के बावजूद, इस्कॉन भगवान जगन्नाथ के त्योहार मनाते समय पवित्र धर्मग्रंथों के नियमों और सदियों पुरानी परंपराओं से हटकर काम कर रहा है." चार जुलाई को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में देब ने कहा, "मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग दो दशकों में, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (पुरी) ने इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए लगातार कोशिशें की हैं और ओडिशा सरकार ने भी समय-समय पर इस बारे में सार्वजनिक बयान दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरे देशों में इस्कॉन द्वारा असमय आयोजित की जाने वाली श्री जगन्नाथ यात्राओं को रोका नहीं जा सका है." देब को भगवान जगन्नाथ का पहला सेवायत भी माना जाता है. उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में और दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ की परंपरा की पवित्रता बनाए रखने और भारत व विदेश में अनगिनत भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री से उचित कदम उठाने की अपील की है कि इस्कॉन द्वारा पवित्र धर्मग्रंथों और परंपरा का उल्लंघन करके गलत समय पर आयोजित की जा रही स्नान-यात्रा और रथ यात्रा को रोका जाए. इससे पहले, देब ने 24 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और 20 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा था.