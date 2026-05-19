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मशहूर पंजाबी सिंगर इंदर कौर की लाश नहर में मिली, कनाडा से हत्या करने आया था आरोपी

मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार मामले के बारे में जानकारी देते हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परमवीर सिंह ने बताया कि, 15 मई को जमालपुर पुलिस स्टेशन में हमारे पास एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है.

सिंगर इंदर कौर का शव नीलो नहर से बरामद किया गया है. शव की पहचान होने के बाद परिवार सदमे में है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए समराला सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है. खबर के मुताबिक, हत्यारों ने बंदूक की नोक पर इंदर कौर को किडनैप किया था.

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना जिले में मशहूर पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ ​​यशविंदर कौर की हत्या कर दी गई है. इस घटना ने पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है.

पुलिस ने मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह सुखा के पिता प्रीतम सिंह और मुख्य आरोपियों में से एक के दोस्त करमजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. करमजीत सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने 16 मई को नीलो नहर से मृतक इंदर कौर की कार बरामद की.

पंजाबी सिंगर इंदर कौर (फाइल फोटो) (Social Media)

पुलिस ने मृतक का शव भी बरामद कर लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए समराला सिविल अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने बताया कि, इस हत्या के असली कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस मामले में मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह सुखा अभी भी फरार है.

पुलिस सब इंस्पेक्टर परमवीर सिंह ने बताया कि, आरोपी सुखविंदर सिंह सुखा कनाडा में रहता है. वह नेपाल के रास्ते भारत आया था और हत्या को अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते ही कनाडा भाग गया. पुलिस ने बताया कि मृतक सिंगर इंदर कौर आरोपी सुखविंदर सिंह सुखा की दोस्त थी. लड़की का परिवार भी इस बात से वाकिफ था. हत्या किस वजह से की गई, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है.

पंजाबी सिंगर इंदर कौर (फाइल फोटो) (Social Media)

मुख्य आरोपी कनाडा फरार

असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परमवीर सिंह ने बताया कि, "मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह सुखा शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. क्या शादी की कोई योजना थी या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जांच अभी भी जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि हत्या किस वजह से की गई थी."

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