कनाडा में पंजाब की लड़की की हत्या, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी

संगरूरः पंजाब के संगरूर की रहने वाली अमनप्रीत कौर की कनाडा के टोरंटो में हत्या कर दी गई. इस मामले में कनाडा पुलिस ने 27 वर्षीय मनप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार, संगरूर निवासी 27 वर्षीय अमनप्रीत सैनी का शव ओंटारियो के चार्ल्स डेली पार्क में मिला. उसके शरीर पर चोटों के निशान पाए गए.

अमनप्रीत के पिता इंदरजीत सिंह ने बताया कि उनकी बेटी 20 तारीख से लापता थी. उस दिन सुबह वह काम के लिए घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका फोन बंद हो गया. जब अमनप्रीत की बड़ी बहन से बात हुई, तो उसने अपनी बहन की तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला, तो बहन ने कनाडा पुलिस में शिकायत दर्ज करायी.

पुलिस ने जांच के दौरान नियाग्रा फॉल्स के पास अमनप्रीत की लाश बरामद की. शव की शिनाख्त के लिए अमनप्रीत की बहन को बुलाया गया. शिनाख्त के बाद बहन ने परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी. इस खबर से परिवार सदमे में है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

इंदरजीत सिंह ने बताया कि अमनप्रीत चार साल पहले कनाडा गई थी. वहां मेडिकल का कोर्स कर रही थी. उनके चाचा अमरजीत सिंह ने कहा कि अमनप्रीत बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी भतीजी के साथ यह दुखद घटना हो गई.