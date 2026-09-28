एलपीयू, चितकारा विरोध प्रदर्शन: पंजाब महिला आयोग ने जांच, छात्र सुरक्षा पर तत्काल रिपोर्ट मांगी
पंजाब महिला आयोग ने एलपीयू और चितकारा यूनिवर्सिटी हुए में हिंसक स्टूडेंट प्रदर्शन के बाद पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है.
Published : September 28, 2026 at 5:24 PM IST
पटियाला/चंडीगढ़: पंजाब राज्य महिला आयोग ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) और चितकारा विश्वविद्यालय में विरोध-प्रदर्शन की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को संबंधित जिला प्रशासन, पुलिस और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से तत्काल विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
छात्रों के हिंसक विरोध-प्रदर्शन की वजह से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) और चितकारा यूनिवर्सिटी दोनों जगह कैंपस बंद करने पड़े, क्योंकि ऑनलाइन बिना वेरिफाई किए दावों की बाढ़ आ गई थी.
एलपीयू में कैंपस में हुए रेप के आरोप पर हंगामा हुआ, वहीं चितकारा के स्टूडेंट्स ने छात्राओं के गायब होने की बिना वेरिफिकेशन वाली अफवाहों पर विरोध किया. राज्य सरकार को इन दो घटनाओं के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा, जिनसे गुस्सा और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए.
पंजाब राज्य महिला आयोग ने दोनों इंस्टीट्यूशन से जुड़े मामले पर विस्तृत में जानकारी, एफआईआर की कॉपी और दोनों कैंपस में छात्रों के लिए मौजूद सेफ्टी और सुरक्षा उपायों पर पूरी रिपोर्ट मांगी है.
आयोग ने कहा कि उसका फोकस महिला स्टूडेंट्स की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार पर है, हालांकि वह ऑनलाइन चल रहे आरोपों को समर्थन नहीं करता.
इसमें लड़कियों के लिए किए गए सुरक्षा इंतजाम का विवरण भी मांगा गया है, जिसमें सीसीटीवी सर्विलांस, सुरक्षा वालों की तैनाती, और प्रवेश और निकास पॉइंट्स की मॉनिटरिंग शामिल है. अधिकारियों से आगे यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस द्वारा महिला स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों और घटना के संबंध में मिली शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए कहा गया है.
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