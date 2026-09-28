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एलपीयू, चितकारा विरोध प्रदर्शन: पंजाब महिला आयोग ने जांच, छात्र सुरक्षा पर तत्काल रिपोर्ट मांगी

रविवार को फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के बाहर स्टूडेंट्स ने नेशनल हाईवे ब्लॉक किया, जिसके बाद प्रोटेस्ट किया. ( (ANI videograb) )

पटियाला/चंडीगढ़: पंजाब राज्य महिला आयोग ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) और चितकारा विश्वविद्यालय में विरोध-प्रदर्शन की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को संबंधित जिला प्रशासन, पुलिस और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से तत्काल विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.