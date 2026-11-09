ETV Bharat / bharat

पंजाब में दिवाली पर फूटा 'पराली बम'! पटियाला दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ANI )

चंडीगढ़: दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़े जाने और खेतों में फसलों के अवशेष (पराली) जलने से निकले जहरीले धुएं के कारण आज पंजाब के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पटियाला शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 499 के गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया है, जिसने इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 21वें स्थान पर ला खड़ा किया है.

औद्योगिक शहर लुधियाना में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां एक्यूआई (AQI) 446 के करीब पहुंच गया है, जिससे यहां की हवा सांस लेने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रह गई है. इसके अलावा जालंधर, अमृतसर और मंडी गोबिंदगढ़ में भी वायु प्रदूषण के कारण स्मॉग की मोटी चादर पसरी हुई है.