पंजाब में दिवाली पर फूटा 'पराली बम'! पटियाला दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिवाली के दिन पूरे राज्य में पराली जलाने के 1,152 नए मामले दर्ज किए गए.
Published : November 9, 2026 at 3:02 PM IST
चंडीगढ़: दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़े जाने और खेतों में फसलों के अवशेष (पराली) जलने से निकले जहरीले धुएं के कारण आज पंजाब के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पटियाला शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 499 के गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया है, जिसने इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 21वें स्थान पर ला खड़ा किया है.
औद्योगिक शहर लुधियाना में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां एक्यूआई (AQI) 446 के करीब पहुंच गया है, जिससे यहां की हवा सांस लेने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रह गई है. इसके अलावा जालंधर, अमृतसर और मंडी गोबिंदगढ़ में भी वायु प्रदूषण के कारण स्मॉग की मोटी चादर पसरी हुई है.
पंजाब में दिवाली के दिन धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस सीजन का सबसे बड़ा और सबसे तेज उछाल देखा गया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिवाली के दिन पूरे राज्य में पराली जलाने के 1,152 नए मामले दर्ज किए गए. इस भारी बढ़ोतरी के कारण, राज्य में पराली जलाने की कुल घटनाओं की संख्या महज एक दिन में 3,307 से बढ़कर 4,459 हो गई है.
प्रशासन की ओर से बार-बार दी गई चेतावनियों और जुर्माना लगाने के बावजूद किसान पराली जलाना जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास गेहूं की बुआई के लिए खेतों को साफ करने का बहुत कम समय बचा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में मौजूद पीएम 2.5 (PM2.5) के बारीक कण फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं; इसलिए बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे घरों के अंदर ही रहें.
जिलावार आंकड़े और प्रभावित क्षेत्र
मौजूदा सीजन के दौरान, पंजाब में पराली जलाने के सबसे ज़्यादा मामले तरनतारन जिले में सामने आए हैं, जहां कुल संख्या 654 तक पहुंच गई है. वहीं दिवाली के दिन, संगरूर जिले में सबसे ज़्यादा 194 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे वहां का कुल आंकड़ा 488 हो गया.
इसके अलावा, फिरोजपुर में 157 नए मामले (कुल 592), बठिंडा में 132 नए मामले (कुल 406), पटियाला में 92 नए मामले, बरनाला में 91 नए मामले और लुधियाना में 71 नए मामले दर्ज किए गए. अब तक राज्य भर में धान की लगभग 91.4 प्रतिशत कटाई पूरी हो चुकी है.
कानूनी कार्रवाई और जुर्माना
प्रशासन पराली जलाने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है. अब तक, प्रवर्तन एजेंसियों ने भारतीय न्याय संहिता के तहत 884 एफआईआर दर्ज की हैं. इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के भूमि राजस्व रिकॉर्ड में 1,017 'रेड एंट्री' यानी लाल निशान लगाए गए हैं.
1,228 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 62 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 32 लाख रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है. ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 18 नोडल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है.
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