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80 साल के ओम प्रकाश ने जीती 6 करोड़ रुपये की लॉटरी, ड्रॉ के बाद दो दिन से चल रही थी खोज

पंजाब स्टेट बैसाखी बंपर का पहला इनाम जीतने वाले ओम प्रकाश पिछले 30 वर्षों से लॉटरी टिकट खरीद रहे थे.

Punjab State Baisakhi Bumper Lottery 2026 Delhi Man wins first prize worth 6 crore in Ludhiana
6 करोड़ रुपये की लॉटरी जीतने वाले ओम प्रकाश को लड्डू खिलाते हुए गांधी ब्रदर शॉप के मालिक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
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लुधियाना (पंजाब): दिल्ली के ओम प्रकाश ने पंजाब स्टेट बैसाखी बंपर लॉटरी का पहला इनाम जीता है. 6 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीतने वाले 80 साल के ओम प्रकाश का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया.

ओम प्रकाश ने लुधियाना के घंटा घर में गांधी ब्रदर शॉप से लॉटरी टिकट खरीदी थी, जिसका टिकट नंबर B520729 था. लॉटरी का ड्रॉ निकलने के बाद विजेता को पिछले दो दिनों से खोजा जा रहा था.

लॉटरी जीतने की खुशी साझा करते हुए ओम प्रकाश ने कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से लॉटरी खरीद रहे हैं. उनके परिवार वाले लुधियाना में रहते हैं, जब भी उनसे मिलने आते हैं, तो लॉटरी टिकट जरूर खरीदते हैं. उन्होंने कहा, "पहले भी छोटे-मोटे इनाम जीते थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार यह बैसाखी बंपर होगा. यह इनाम जीतकर मैं बहुत खुश हूं."

लुधियाना में गांधी ब्रदर शॉप पर ओम प्रकाश का किया गया स्वागत
लुधियाना में गांधी ब्रदर शॉप पर ओम प्रकाश का किया गया स्वागत (ETV Bharat)

लोगों की मदद के लिए खर्च करेंगे पैसे: लॉटरी जीतने वाले ओम प्रकाश के बेटे ने कहा कि वह इस पैसे का इस्तेमाल चैरिटी (दान) के लिए करेंगे. साथ ही, वह अपने जान-पहचान में किसी की भी मदद करेंगे जिसे पैसे की जरूरत होगी, उसके बाद ही वह अपने बारे में सोचेंगे. बेटे ने कहा कि वह अक्सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चेक करते रहते थे, जब इस बार विनिंग लिस्ट आई, तो लॉटरी वाले को कॉल करने पर पता चला कि हमने 6 करोड़ की लॉटरी जीती है.

30 साल से किस्मत आजमा रहे थे ओम प्रकाश
गांधी ब्रदर शॉप के मालिक तरनप्रीत गांधी ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि हमसे एक और परिवार करोड़पति बन गया है. ओम प्रकाश 80 साल के हैं और वे पिछले 30 वर्षों से लॉटरी टिकट खरीद रहे थे और आज, 30 साल बाद किस्मत ने अपना रंग दिखाया है. अब तक हमने दर्जनों लोगों को करोड़पति बनाया है. इससे पहले भी हमने दर्जनों और लोगों को करोड़पति बनाया है. उन्होंने कहा कि सभी को एक बार अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए क्योंकि पता नहीं कब आपकी किस्मत चमक जाए.

लुधियाना में लॉटरी टिकट बेचने वाली गांधी ब्रदर शॉप
लुधियाना में लॉटरी टिकट बेचने वाली गांधी ब्रदर शॉप (ETV Bharat)

बता दें कि पंजाब स्टेट बैसाखी लॉटरी बंपर का ड्रॉ 18 अप्रैल को हुआ था, जिसमें टिकट नंबर B520729 ने 6 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता. बैसाखी लॉटरी बंपर का ड्रॉ 18 अप्रैल की देर शाम को हुआ था और कहा जा रहा था कि लॉटरी टिकट घंटा घर पर मौजूद गांधी ब्रदर्स लॉटरी शॉप नंबर 55 से बेचा गया था. हालांकि, अभी यह पता नहीं चला है कि टिकट किसने खरीदा था.

गांधी ब्रदर्स शॉप पर टिकट बेचने वाले तरुणप्रीत सिंह ने कहा था कि "हमारी शॉप नंबर 55 पर लॉटरी टिकट बिकते हैं और रिजल्ट भी घोषित किए जाते हैं. बैसाखी बंपर का ड्रॉ 18 अप्रैल को हुआ था. जिसमें "B सीरीज नंबर B520729" निकला था."

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