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श्री अकाल तख्त ने अमरजीत चावला और मलकीत सिंह को सिख पंथ से निकाला, रेप के आरोपों के बाद कार्रवाई

श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ने कहा कि सिख धार्मिक अनुशासन और पंथिक नियमों के कथित उल्लंघन के लिए यह कार्रवाई की गई.

Punjab Sri Akal Takht Sahib expels Amarjit Singh Chawla and Malkit Singh from Sikh Panth after rape allegations
श्री अकाल तख्त साहिब में पंज सिंह साहिबान ने सुनाया फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 5:31 PM IST

7 Min Read
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अमृतसर (पंजाब): श्री अकाल तख्त साहिब ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व सदस्य अमरजीत सिंह चावला और एडिशनल हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह को सिख पंथ से निकालने की घोषणा की है. यह फैसला रविवार को श्री अकाल तख्त साहिब में पंज सिंह साहिबान (पांच मुख्य पुजारी) की हुई मीटिंग में लिया गया.

श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि सिख धार्मिक अनुशासन और पंथिक नियमों के कथित उल्लंघन के लिए यह कार्रवाई की गई. फैसले के मुताबिक, अमरजीत सिंह चावला और मलकीत सिंह पर सिख आचरण और पंथिक नियमों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप है.

सिख समुदाय को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उनके साथ धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक संबंध न रखें. घोषणा के मुताबिक, श्री अकाल तख्त साहिब के एडिशनल हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह को भी पंथिक अनुशासन के खिलाफ काम करने के आरोप में पंथ से निकाल दिया गया है. चावला और ज्ञानी मलकीत सिंह दोनों पर जीवन भर किसी भी सिख संस्था, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी या धार्मिक मंच में सेवा करने पर भी रोक लगाई गई है.

कुछ दिन पहले ही SGPC ने ज्ञानी मलकीत सिंह और एक ड्राइवर को चावला से जुड़े एक मामले में सामने आए आरोपों के बाद निलंबित कर दिया था. SGPC ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे.

ऊंचे नैतिक चरित्र और आचार संहिता पर जोर
गुरबानी (सिखों के पवित्र उपदेश) और इतिहास के हवाले देते हुए, जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि गुरु साहिबों ने हर सिख को हमेशा एक शुद्ध, नेक और सीधा चरित्र बनाए रखने की शिक्षा दी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सिख आचार संहिता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो चार बड़े अपराधों (बज्जर कुरेहित) में से एक भी करने का दोषी पाया जाता है, वह सिख पंथ का हिस्सा बने रहने का अधिकार खो देता है. अगर किसी संगठन के एक या दो लोग कोई गलत काम करते हैं, तो पूरे संगठन या समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि, सिख संस्थाओं की शान, सम्मान और गरिमा की रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

उन्होंने सभी को याद दिलाया कि सिख संस्थाएं शहीदों के खून से सींची गई हैं. भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली समेत अनगिनत शहीदों ने ननकाना साहिब में अपनी जान दे दी - पंथ के कोड ऑफ कंडक्ट और सिख संस्थाओं का सम्मान और गरिमा बनाए रखने के लिए.

श्री आनंदपुर साहिब से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए, जत्थेदार ने कहा कि हाल ही में SGPC सदस्य अमरजीत सिंह पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि एक सिख संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर, ऐसे आरोपों से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसमें शामिल संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचा है. पंज सिंह साहिबानों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अमरजीत सिंह को खालसा पंथ से तब तक निकाला जाएगा जब तक वह इस मामले में पूरी तरह से बेगुनाह साबित नहीं हो जाते और श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश नहीं हो जाते. इसके अलावा, पूरे सिख समुदाय को निर्देश दिया गया कि वे उनसे कोई भी सामाजिक या धार्मिक रिश्ता न रखें. अमरजीत सिंह पर आजीवन बैन लगा दिया गया है, जिससे वह किसी भी सिख संगठन में कोई भी पद या कोई सेवा नहीं कर पाएंगे.

जत्थेदार ने कहा, इसी तरह, एक दूसरे मामले में, मलकीत सिंह के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर भी विचार-विमर्श किया गया – जो एक सिख संगठन में ऊंचे और जिम्मेदार पद पर काम कर रहे थे. जत्थेदार साहिब ने साफ किया कि हालांकि SGPC ने विभागीय कार्रवाई के तहत उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया था, लेकिन इतने ऊंचे और जिम्मेदार पद पर बैठे किसी व्यक्ति का सिख मर्यादा के खिलाफ काम करना पूरे समुदाय के लिए बर्दाश्त के बाहर है. इस बारे में, श्री अकाल तख्त साहिब से एक आदेश जारी किया गया जिसमें मलकीत सिंह को तुरंत खालसा पंथ से निकाल दिया गया. संगत को हिदायत दी गई है कि वे उनसे कोई धार्मिक या सामाजिक रिश्ता न रखें. इसके अलावा, उन्हें जीवन भर सिख संस्थाओं में किसी भी तरह की सेवा करने या कोई भी पद संभालने से पूरी तरह रोक दिया गया है.

कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा, "सिख संस्थाएं शहीदों के पवित्र खून और बड़ी कुर्बानियों से बनी हैं. ननकाना साहिब हत्याकांड के दौरान, भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली समेत कई शहीदों ने जंड के पेड़ों से बांधकर अपनी जान दे दी थी; इन्हीं घटनाओं के बाद ये संस्थाएं बनीं. सिख संस्था में सेवा करने वाले हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह गुरु की मर्यादा और 'गुरमत' के उसूलों के हिसाब से अपना चरित्र और व्यवहार बनाए रखे. किसी को भी सिख संस्थाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती."

एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए
जारी किए गए हुकमनामे में लिखा है कि हाल ही में एक महिला ने मलकीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. मलकीत सिंह सिख संस्था में एक जिम्मेदार और सम्मानित पद पर काम कर रहे थे. लेकिन, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने विभागीय कार्रवाई के तहत उन्हें सर्विस से निलंबित कर दिया था. श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ने कहा, "जब कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अपने चरित्र से जुड़े आरोपों में फंस जाता है, तो इससे पूरे समुदाय और धर्म की बदनामी और शर्मिंदगी होती है."

बहिष्कार और सामाजिक रिश्तों पर प्रतिबंध का आदेश
हुकमनामे के मुताबिक, मलकीत सिंह को तुरंत खालसा पंथ से बहिष्कृत कर दिया गया है. इसके अलावा, पूरे सिख 'संगत' को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे मलकीत सिंह के साथ कोई भी सामाजिक, धार्मिक, या पंथिक रिश्ता न रखें. भविष्य में सिख संस्थाओं में कोई भी पद संभालने या कोई भी सेवा करने पर उनके जीवन भर के लिए बैन लगा दिया गया है.

दिल्ली और मुंबई मामलों के बारे में प्रबंधकों को चेतावनी
इस बीच, पंज सिंह साहिबान की मीटिंग में दूसरे मामलों पर भी बातचीत के बाद ऑर्डर जारी किए गए. इनमें दिल्ली के सुभाष नगर गुरुद्वारा साहिब और मुंबई से जुड़े मामले शामिल थे. इन मामलों के बारे में, संबंधित प्रबंधकों को कड़ी फटकार लगाई गई और सिख कोड ऑफ कंडक्ट (सिख मर्यादा) का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई.

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