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श्री अकाल तख्त ने अमरजीत चावला और मलकीत सिंह को सिख पंथ से निकाला, रेप के आरोपों के बाद कार्रवाई

अमृतसर (पंजाब): श्री अकाल तख्त साहिब ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व सदस्य अमरजीत सिंह चावला और एडिशनल हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह को सिख पंथ से निकालने की घोषणा की है. यह फैसला रविवार को श्री अकाल तख्त साहिब में पंज सिंह साहिबान (पांच मुख्य पुजारी) की हुई मीटिंग में लिया गया.

श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि सिख धार्मिक अनुशासन और पंथिक नियमों के कथित उल्लंघन के लिए यह कार्रवाई की गई. फैसले के मुताबिक, अमरजीत सिंह चावला और मलकीत सिंह पर सिख आचरण और पंथिक नियमों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप है.

सिख समुदाय को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उनके साथ धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक संबंध न रखें. घोषणा के मुताबिक, श्री अकाल तख्त साहिब के एडिशनल हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह को भी पंथिक अनुशासन के खिलाफ काम करने के आरोप में पंथ से निकाल दिया गया है. चावला और ज्ञानी मलकीत सिंह दोनों पर जीवन भर किसी भी सिख संस्था, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी या धार्मिक मंच में सेवा करने पर भी रोक लगाई गई है.

कुछ दिन पहले ही SGPC ने ज्ञानी मलकीत सिंह और एक ड्राइवर को चावला से जुड़े एक मामले में सामने आए आरोपों के बाद निलंबित कर दिया था. SGPC ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे.

ऊंचे नैतिक चरित्र और आचार संहिता पर जोर

गुरबानी (सिखों के पवित्र उपदेश) और इतिहास के हवाले देते हुए, जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि गुरु साहिबों ने हर सिख को हमेशा एक शुद्ध, नेक और सीधा चरित्र बनाए रखने की शिक्षा दी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सिख आचार संहिता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो चार बड़े अपराधों (बज्जर कुरेहित) में से एक भी करने का दोषी पाया जाता है, वह सिख पंथ का हिस्सा बने रहने का अधिकार खो देता है. अगर किसी संगठन के एक या दो लोग कोई गलत काम करते हैं, तो पूरे संगठन या समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि, सिख संस्थाओं की शान, सम्मान और गरिमा की रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

उन्होंने सभी को याद दिलाया कि सिख संस्थाएं शहीदों के खून से सींची गई हैं. भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली समेत अनगिनत शहीदों ने ननकाना साहिब में अपनी जान दे दी - पंथ के कोड ऑफ कंडक्ट और सिख संस्थाओं का सम्मान और गरिमा बनाए रखने के लिए.

श्री आनंदपुर साहिब से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए, जत्थेदार ने कहा कि हाल ही में SGPC सदस्य अमरजीत सिंह पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि एक सिख संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर, ऐसे आरोपों से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसमें शामिल संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचा है. पंज सिंह साहिबानों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि अमरजीत सिंह को खालसा पंथ से तब तक निकाला जाएगा जब तक वह इस मामले में पूरी तरह से बेगुनाह साबित नहीं हो जाते और श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश नहीं हो जाते. इसके अलावा, पूरे सिख समुदाय को निर्देश दिया गया कि वे उनसे कोई भी सामाजिक या धार्मिक रिश्ता न रखें. अमरजीत सिंह पर आजीवन बैन लगा दिया गया है, जिससे वह किसी भी सिख संगठन में कोई भी पद या कोई सेवा नहीं कर पाएंगे.