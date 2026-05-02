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पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला मर्डर केस, पुलिस ने आरोपी जीवनजोत को बेगुनाह बताया

मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मानसा कोर्ट में कहा कि फेसबुक पोस्ट की साजिश में नामजद जीवनजोत को बेगुनाह पाया गया है.

Punjabi singer Sidhu Moosewala
पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 5:29 PM IST

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मानसा (पंजाब) : पंजाब के गायक सिद्धू मूसे वाला की हत्या की जांच में एक अहम घटनाक्रम में, पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मानसा की एक अदालत को बताया है कि आपराधिक साजिश में नामजद एक आरोपी जांच के दौरान बेगुनाह पाया गया.

मूसेवाला के पिता के वकील सतिंदर पाल मित्तल ने कहा कि पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि आरोपी जीवनजोत जुगनू को पिछले साल सितंबर में बेगुनाह पाया गया था.

मानसा के रहने वाले जीवनजोत का नाम मूसे वाला की हत्या से जुड़े एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तीन दूसरे आरोपियों के साथ कथित साजिश में आया था.

मित्तल के अनुसार, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जीवनजोत की फेसबुक प्रोफाइल और सभी सोशल मीडिया डेटा की साइबर पुलिस ने जांच की थी, लेकिन उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि तीन अन्य आरोपियों नवजोत सिंह उर्फ ​​ज्योति पंढेर, कंवरपाल सिंह ग्रेवाल और अवतार सिंह की भूमिका की अभी भी जांच चल रही है. चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के सेक्शन 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है. पिछली सुनवाई के दौरान मूसे वाला के पिता बलकौर सिंह ने हत्या की साजिश में नामजद जीवनजोत समेत चारों आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 मई तय की है.

आरोपी को क्लीन चिट पंजाब के गायक की हत्या की चौथी बरसी से पहले मिली है. मूसे वाला की 29 मई, 2022 को मानसा के जवाहरके गांव में उनकी गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

उसी दिन, मानसा पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की. इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया समेत कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

साजिश के आरोपी जीवनजोत को मानसा पुलिस ने अप्रैल 2025 में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जब वह विदेश भागने की कोशिश कर रहा था. मर्डर केस से जुड़े एक पोस्ट के आधार पर उसका नाम केस में आया था.

मूसेवाला के माता-पिता के अनुसार, हत्या वाले दिन उन्होंने पोस्ट किया था, "आज शाम मानसा में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है," जिसे जीवनजोत ने बाद में कथित तौर पर हटा दिया.

ये भी पढ़ें- सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने पवन बिश्नोई को जमानत दी

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