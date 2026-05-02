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पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला मर्डर केस, पुलिस ने आरोपी जीवनजोत को बेगुनाह बताया

मानसा (पंजाब) : पंजाब के गायक सिद्धू मूसे वाला की हत्या की जांच में एक अहम घटनाक्रम में, पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मानसा की एक अदालत को बताया है कि आपराधिक साजिश में नामजद एक आरोपी जांच के दौरान बेगुनाह पाया गया.

मूसेवाला के पिता के वकील सतिंदर पाल मित्तल ने कहा कि पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि आरोपी जीवनजोत जुगनू को पिछले साल सितंबर में बेगुनाह पाया गया था.

मानसा के रहने वाले जीवनजोत का नाम मूसे वाला की हत्या से जुड़े एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तीन दूसरे आरोपियों के साथ कथित साजिश में आया था.

मित्तल के अनुसार, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जीवनजोत की फेसबुक प्रोफाइल और सभी सोशल मीडिया डेटा की साइबर पुलिस ने जांच की थी, लेकिन उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि तीन अन्य आरोपियों नवजोत सिंह उर्फ ​​ज्योति पंढेर, कंवरपाल सिंह ग्रेवाल और अवतार सिंह की भूमिका की अभी भी जांच चल रही है. चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के सेक्शन 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है. पिछली सुनवाई के दौरान मूसे वाला के पिता बलकौर सिंह ने हत्या की साजिश में नामजद जीवनजोत समेत चारों आरोपियों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 मई तय की है.