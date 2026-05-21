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26 साल पहले लापता हुए 4 लोगों के कंकाल और कार भाखड़ा नहर से बरामद, जानें-कैसे हुआ यह 'चमत्कार'

नहर से निकाली गई इस कार के भीतर से एक मासूम बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म, कुछ पुराने जूते और इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिले हैं.

Bhakra Canal Skeleton Recovered
भाखड़ा नहर किनारे जेसीबी से सफाई की जा रही है. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 8:00 PM IST

5 Min Read
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रोपड़ (पंजाब): पंजाब के रोपड़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां भाखड़ा नहर की गहराइयों से एक मारुति ओम्नी कार और इंसानी कंकाल बरामद किए गए हैं. इस बरामदगी के साथ ही इलाके की 26 साल पुरानी एक ऐसी रहस्यमयी गुत्थी सुलझ गई है, जिसने तीन परिवारों को दशकों तक खून के आंसू रुलाए.

नहर से क्रेन की मदद से निकाली गई इस कार के भीतर से एक मासूम बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म, कुछ पुराने जूते और इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिले हैं. जांच में पता चला है कि ये अवशेष उन चार बदनसीब लोगों के हैं, जो 17 अक्टूबर 2000 को एक शादी समारोह से लौटते समय अचानक लापता हो गए थे.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

यह पूरी घटना 26 साल पहले शुरू हुई थी. कोटला गांव के रहने वाले मुन्नी लाल, तेज राम, सुरजीत सिंह और सुरजीत का 8 साल का मासूम बेटा कालू, एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. शादी की खुशियां मनाकर चारों लोग तेज राम की मारुति वैन में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान कोटला गांव के पास कार अनियंत्रित होकर भाखड़ा नहर में समा गई.

जब ये लोग घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने उनकी तलाश में दिन-रात एक कर दिया. लगातार दो महीनों तक गोताखोरों ने नहर की खाक छानी, लेकिन न तो कार का कोई सुराग मिला और न ही उन चारों का कोई पता चला. थक-हारकर परिवारों ने उम्मीद छोड़ दी.

अपनों को ढूंढने में बिक गई जमीन और दुकान

प्रशासनिक स्तर पर जब शुरुआती खोजबीन नाकाम रही, तब भी इन अभागे परिवारों ने अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे. लापता मुन्नी लाल की पत्नी सीता देवी ने बताया कि अपने सुहाग और अपनों को ढूंढने के लिए तीनों परिवारों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी. गाड़ी के मालिक तेज राम के परिवार को तो खोजबीन का खर्च उठाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ गई, जिससे वे कर्ज के दलदल में धंस गए.

मृतक मुन्नी लाल की पत्नी सीता देवी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "मेरे पति हलवाई का काम करते थे. उस वक्त हमने उन्हें ढूंढने के लिए अपनी दुकान तक बेच दी. जिंदगी भर की जो भी कमाई थी, सब फूंक दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा. आखिर में जब हम पूरी तरह टूट गए, तो किस्मत के भरोसे बैठ गए."

अचानक कैसे खुला यह खौफनाक राज

इस पूरे मामले में सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया, जब स्थानीय गोताखोर कमलप्रीत सिंह सैनी किसी दूसरे लापता व्यक्ति के शव की तलाश में भाखड़ा नहर के तेज बहाव वाले पानी में नीचे उतरे. करीब 32 फीट की गहराई पर अंधेरे और कीचड़ के बीच उन्हें एक बुरी तरह पिचकी हुई कार दिखाई दी. इसके बाद तुरंत एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

पानी के भयंकर दबाव और 26 साल के लंबे वक्त के कारण कार की छत और पिछला हिस्सा पूरी तरह गलकर नष्ट हो चुका था. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को नहर से बाहर निकाला गया. जैसे ही कार के दरवाजे को खोला गया, तो अंदर पुराना सामान, इंसानी हड्डियों का कंकाल और स्कूल यूनिफॉर्म मिली.

"26 साल बाद आज मेरा भाई सचमुच मरा है..." – तड़पते हुए मर गए माता-पिता

लापता मुन्नी लाल की बहन बिंद्रा ने रोते हुए कहा, "हादसे की खबर मिलने के बाद भी हमने सालों तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी. हमारे दिल के किसी कोने में हमेशा यह आस बनी रहती थी कि शायद हमारा भाई किसी दिन जिंदा लौट आएगा. हमारे बूढ़े माता-पिता अपने बेटे की राह तकते-तकते इसी तड़प में दुनिया से चल बसे. मेरी भाभी ने अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत ही बुरे और मुश्किल दिन काटे हैं."

बिंद्रा ने आगे कहा, "हमें पहले लगता था कि कोई चमत्कार होगा. लेकिन आज जब 26 साल बाद उनके कंकाल हमारे सामने आए हैं, तो हमारे लिए मेरा भाई आज सचमुच मरा है."

अस्थि विसर्जन के साथ दी अंतिम विदाई

हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवारों ने बताया कि कार के भीतर से जो कंकाल और इंसानी हड्डियां बरामद हुई थीं, उन्हें पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों और सम्मान के साथ इकट्ठा किया गया. इसके बाद, तीनों पीड़ित परिवारों ने रोपड़ के ऐतिहासिक गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब में एक सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया. वहां अरदास करने के बाद, परिवारों ने नम आंखों से अपने परिजनों की अस्थियों को पवित्र जल में विसर्जित कर उन्हें अंतिम विदाई दी.

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भाखड़ा नहर कंकाल बरामद
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