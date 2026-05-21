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26 साल पहले लापता हुए 4 लोगों के कंकाल और कार भाखड़ा नहर से बरामद, जानें-कैसे हुआ यह 'चमत्कार'

भाखड़ा नहर किनारे जेसीबी से सफाई की जा रही है. (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

रोपड़ (पंजाब): पंजाब के रोपड़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां भाखड़ा नहर की गहराइयों से एक मारुति ओम्नी कार और इंसानी कंकाल बरामद किए गए हैं. इस बरामदगी के साथ ही इलाके की 26 साल पुरानी एक ऐसी रहस्यमयी गुत्थी सुलझ गई है, जिसने तीन परिवारों को दशकों तक खून के आंसू रुलाए.

नहर से क्रेन की मदद से निकाली गई इस कार के भीतर से एक मासूम बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म, कुछ पुराने जूते और इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिले हैं. जांच में पता चला है कि ये अवशेष उन चार बदनसीब लोगों के हैं, जो 17 अक्टूबर 2000 को एक शादी समारोह से लौटते समय अचानक लापता हो गए थे.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

यह पूरी घटना 26 साल पहले शुरू हुई थी. कोटला गांव के रहने वाले मुन्नी लाल, तेज राम, सुरजीत सिंह और सुरजीत का 8 साल का मासूम बेटा कालू, एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. शादी की खुशियां मनाकर चारों लोग तेज राम की मारुति वैन में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान कोटला गांव के पास कार अनियंत्रित होकर भाखड़ा नहर में समा गई.

जब ये लोग घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने उनकी तलाश में दिन-रात एक कर दिया. लगातार दो महीनों तक गोताखोरों ने नहर की खाक छानी, लेकिन न तो कार का कोई सुराग मिला और न ही उन चारों का कोई पता चला. थक-हारकर परिवारों ने उम्मीद छोड़ दी.

अपनों को ढूंढने में बिक गई जमीन और दुकान

प्रशासनिक स्तर पर जब शुरुआती खोजबीन नाकाम रही, तब भी इन अभागे परिवारों ने अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे. लापता मुन्नी लाल की पत्नी सीता देवी ने बताया कि अपने सुहाग और अपनों को ढूंढने के लिए तीनों परिवारों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी. गाड़ी के मालिक तेज राम के परिवार को तो खोजबीन का खर्च उठाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ गई, जिससे वे कर्ज के दलदल में धंस गए.

मृतक मुन्नी लाल की पत्नी सीता देवी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "मेरे पति हलवाई का काम करते थे. उस वक्त हमने उन्हें ढूंढने के लिए अपनी दुकान तक बेच दी. जिंदगी भर की जो भी कमाई थी, सब फूंक दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा. आखिर में जब हम पूरी तरह टूट गए, तो किस्मत के भरोसे बैठ गए."

अचानक कैसे खुला यह खौफनाक राज