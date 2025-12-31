ETV Bharat / bharat

पंजाब में ठंड के कारण स्कूल की छुट्टियां बढ़ाई गईं, अब 8 जनवरी से खुलेंगे स्कूल

पंजाब में ठंड बढ़ जाने से स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ा दिए जाने से अब ये 8 जनवरी से खुलेंगे.

Punjab extends school holidays due to cold weather
पंजाब में ठंड के कारण स्कूल की छुट्टियां बढ़ाई गईं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 5:51 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: पंजाब में बढ़ती ठंड की वजह से सभी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. अब सभी प्राइवेट और सरकारी के अलावा सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल 8 जनवरी को खुलेंगे. यह घोषणा शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की.

शिक्षा मंत्री ने दी गई जानकारी
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान जी के निर्देशानुसार, राज्य में लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे को देखते हुए, बच्चों और स्टाफ की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राज्य के सभी सरकारी, एडेड, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टियां की जा रही हैं. अब राज्य के सभी स्कूल 8 जनवरी से पहले की तरह खुलेंगे."

पंजाब में बारिश का अलर्ट
पंजाब में तापमान लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से राज्य में ठंड बढ़ने लगी है. आने वाले दिनों में पंजाब और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. इस वजह से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब के कई हिस्सों के लिए घने कोहरे और हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, पंजाब और चंडीगढ़ में बुधवार और गुरुवार को बारिश की संभावना है. यह बदलाव पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से हुआ है. पंजाब के कई इलाकों में घने कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी जीरो पर पहुंच गई, जिससे हवाई और रेल ट्रैफिक पर असर पड़ा है. चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स भी देरी से पहुंचीं.

इन इलाकों में कोहरा, आंधी व बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, श्री फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मोहाली में कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है. फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में अलग-अलग जगहों पर आंधी और तूफ़ान की संभावना है. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

बता दें कि ठंड और कोहरे की वजह से राज्य में हादसे होने का खतरा काफी अधिक रहता है. वहीं कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. साथ ही बच्चों व बुर्जुर्गों को विशेष रूप से ठंड से बचने की हिदायत दी गई है.

PUNJAB WEATHER UPDATE
SCHOOLS REOPEN ON JANUARY 8TH
COLD IN PUNJAB
पंजाब
PUNJAB SCHOOL HOLIDAYS

