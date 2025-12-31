ETV Bharat / bharat

पंजाब में ठंड के कारण स्कूल की छुट्टियां बढ़ाई गईं, अब 8 जनवरी से खुलेंगे स्कूल

चंडीगढ़: पंजाब में बढ़ती ठंड की वजह से सभी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. अब सभी प्राइवेट और सरकारी के अलावा सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल 8 जनवरी को खुलेंगे. यह घोषणा शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की.

शिक्षा मंत्री ने दी गई जानकारी

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान जी के निर्देशानुसार, राज्य में लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे को देखते हुए, बच्चों और स्टाफ की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राज्य के सभी सरकारी, एडेड, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टियां की जा रही हैं. अब राज्य के सभी स्कूल 8 जनवरी से पहले की तरह खुलेंगे."

पंजाब में बारिश का अलर्ट

पंजाब में तापमान लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से राज्य में ठंड बढ़ने लगी है. आने वाले दिनों में पंजाब और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. इस वजह से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब के कई हिस्सों के लिए घने कोहरे और हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, पंजाब और चंडीगढ़ में बुधवार और गुरुवार को बारिश की संभावना है. यह बदलाव पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से हुआ है. पंजाब के कई इलाकों में घने कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी जीरो पर पहुंच गई, जिससे हवाई और रेल ट्रैफिक पर असर पड़ा है. चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स भी देरी से पहुंचीं.