पंजाब के संगरूर में बस फ्लाईओवर की दीवार से टकराई, 3 की मौत, 18 घायल
पीआरटीसी की बस यात्रियों को लेकर संगरूर जिले के धूरी से चंडीगढ़ जा रही थी.
Published : November 11, 2026 at 11:23 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब के संगरूर में आज तड़के एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. पंजाब की सरकारी पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) बस रास्ते में अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से टकराने के बाद पलट गई. बस संगरूर जिले के धूरी से चंडीगढ़ जा रही थी.
हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर किया गया है.
जानकारी के मुताबिक पीआरटीसी की यह बस सुबह करीब 4:30 बजे संगरूर से सवारियां लेकर रवाना हुई थी. रास्ते में ओवरब्रिज के पास अचानक बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और पुल से टकराने के बाद सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को नजदीकी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मेहर सिंह ने बताया कि हादसे के समय मौसम बिल्कुल साफ था और धुंध का कोई असर नहीं था. शुरुआती जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण चालक का नियंत्रण बिगड़ने की आशंका है. पुलिस की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
पुलिस अधिकारी का बयान
वहीं संगरूर सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि हादसे के बाद कुल 21 लोगों को अस्पताल लाया गया. इनमें तीन लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 18 यात्री घायल थे. गंभीर रूप से घायल 10 मरीजों की हालत को देखते हुए उन्हें एंबुलेंस के जरिए पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर किया गया. पटियाला प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई.
वहीं बाकी 8 घायलों का इलाज संगरूर सिविल अस्पताल में जारी है. सभी के जरूरी मेडिकल टेस्ट और स्कैन करवाए जा रहे हैं.
संगरूर के सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. विनोद कुमार ने कहा, 'फिलहाल इस दर्दनाक हादसे में तीन परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया है, जबकि कई घायल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. पंजाब पुलिस हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है.