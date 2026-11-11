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पंजाब के संगरूर में बस फ्लाईओवर की दीवार से टकराई, 3 की मौत, 18 घायल

पंजाब के संगरूर में बस फ्लाईओवर की दीवार से टकराई ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पंजाब के संगरूर में आज तड़के एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. पंजाब की सरकारी पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) बस रास्ते में अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से टकराने के बाद पलट गई. बस संगरूर जिले के धूरी से चंडीगढ़ जा रही थी.

हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर किया गया है.