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पंजाब लॉटरी का बड़ा धमाका: राखी बंपर में निकला 7 करोड़ का पहला इनाम, दिवाली 12 करोड़ जीतने का मौका!

पंजाब सरकार की रक्षा बंधन लॉटरी को उसका नया करोड़पति मिल गया है. अभी तक यह पता नहीं चला है कि टिकट किसने खरीदा है.

Punjab Rakhi Bumper Lottery
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 10:56 PM IST

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लुधियाना (पंजाब): पंजाब राज्य राखी बंपर लॉटरी का ड्रा शनिवार, 29 अगस्त 2026 को घोषित कर दिया गया है, जिसमें फिरोजपुर के 'एनके लॉटरी स्टॉल' से बिके एक टिकट ने 7 करोड़ रुपये का पहला बंपर इनाम जीता है. लुधियाना में तैनात मुख्यमंत्री के फील्ड ऑफिसर ने इस ऐतिहासिक ड्रा की पुष्टि करते हुए बताया कि विजेता टिकट के साथ पंजाब सरकार की रक्षा बंधन बंपर लॉटरी को उसका नया करोड़पति मिल गया है.

"आज हमने पंजाब राज्य राखी बंपर का ड्रा निकाला है. कुल 14 लाख टिकट थे, जिनमें से 11 लाख 2 हजार 382 टिकट बिके हैं. इसका पहला इनाम 7 करोड़ रुपये का है. यह विजेता टिकट फिरोजपुर की 'एनके एजेंसी' से खरीदा गया था." - तुषिता गुलाटी, मुख्यमंत्री की फील्ड ऑफिसर

उन्होंने बताया कि "कुल 14 लाख टिकटों में से करीब 11 लाख टिकट बिके थे. आज देर शाम लुधियाना के जिला परिषद कार्यालय में इस बंपर इनाम का ड्रा निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी भी मौजूद थे."

अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह टिकट किसने खरीदा है. लेकिन इनाम का दावा करने के लिए टिकट खरीदार द्वारा जल्द ही जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी. पंजाब सरकार की रक्षा बंधन बंपर लॉटरी का करोड़पति मिल जाएगा. लेकिन यह पूरी तरह तय हो चुका है कि 7 करोड़ का इनाम जीतने वाला यह लॉटरी टिकट फिरोजपुर के एनके लॉटरी से ही खरीदा गया था.

इसके अलावा, आज 'दिवाली बंपर' लॉटरी भी लॉन्च कर दी गई है, जिसका ड्रा 16 नवंबर को निकाला जाएगा. इसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें कुल 36 लाख टिकट होंगे और पहला इनाम 12 करोड़ रुपये रखा गया है. इसका मतलब है कि इस बार इनाम की राशि को राखी बंपर से 5 करोड़ रुपये ज्यादा बढ़ा दिया गया है.

यह पहला इनाम (यानी बंपर प्राइज) केवल बिके हुए टिकटों में से ही निकाला जाएगा. इनामों की यह रकम लगातार सिलसिलेवार ढंग से बढ़ाई जा रही है. पहले पहला इनाम 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़, 3 करोड़ और फिर 5 करोड़ हुआ. इसके बाद राखी बंपर का पहला इनाम 7 करोड़ रुपये रखा गया और अब पंजाब की सरकारी लॉटरी में दिवाली बंपर का पहला इनाम बढ़ाकर सीधे 12 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

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