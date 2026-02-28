ETV Bharat / bharat

पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी से राजीव गांधी का नाम हटाने की तैयारी, कांग्रेस ने जताया विरोध

बता दें कि नवंबर 2024 में अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने केंद्र सरकार से यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग की थी. उनका तर्क था कि यह नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों की पृष्ठभूमि में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जयशंकर सिंह ने पुष्टि की कि प्रस्ताव को अकादमिक काउंसिल ने मंजूरी दी है. हालांकि इस बदलाव को लागू करने के लिए अब इसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और पंजाब सरकार की मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा. इस यूनिवर्सिटी की स्थापना पंजाब सरकार ने 2006 में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ, पंजाब एक्ट के तहत की थी.

पटियाला (पंजाब) : पटियाला की राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (RGNUL) की अकादमिक काउंसिल ने यूनिवर्सिटी के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने की सिफारिश की है. प्रस्ताव के मुताबिक, यूनिवर्सिटी का नया नाम सिर्फ "नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी" हो सकता है.

कांग्रेसियों का विरोध- राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का नाम बदलने की चर्चाओं से पंजाब कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है. बरनाला में राहुल गांधी की रैली में हिस्सा लेने पहुंचे मौजूदा कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि 'नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही घटिया बातें हैं. अगर कुछ दिखाना है तो पंजाब की तरक्की के लिए काम करो, जो हर जगह पीछे है.

सरकार विज्ञापन में हर साल करोड़ों नौकरियां देने का दावा करती है, लेकिन असलियत सब जानते हैं. राहुल की रैली के लिए बरनाला पहुंचे कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का नाम बदलने की बात पर कहा कि 'अगर नाम बदलने से सिर्फ यूनिवर्सिटी की इज्जत बढ़ेगी, तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अच्छे इंतजाम जरूरी हैं. यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट और अच्छी सुविधाएं ही सब कुछ हैं, नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा.'

वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम 'राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला' से हटाने का प्रस्ताव उन सभी लोगों की घटिया सोच दिखाता है जो इसके पीछे हैं. राजीव गांधी सिर्फ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमारे देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी. उनका नाम हटाना सिर्फ एक घटिया और घटिया सोच दिखाता है. अगर सत्ताधारी आप, अपने मार्गदर्शक भाजपा की तरह यह मानती है कि वह शहादत और बलिदान की महान और शानदार विरासत को खत्म कर सकती है, तो यह सच है.'

