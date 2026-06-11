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अमृतसर में 30 किलो हेरोइन के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, दुबई से चल रहा था पूरा नेटवर्क!

पंजाब डीजीपी ने कहा कि पुलिस राज्य से ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने व नशामुक्त राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है.

Punjab Drug Smuggling Bust
जब्त हेरोइन. (@DGPPunjabPolice)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 3:12 PM IST

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अमृतसरः अमृतसर पुलिस को नशीले पदार्थों और ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाई जा रही अपनी मुहिम में एक बड़ी कामयाबी मिली है. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से होने वाली ड्रग तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 30.45 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गयी है.

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मामले की जानकारी साझा की. उन्होंने पोस्ट में लिखा- 'एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से ड्रग तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है. शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के तार दुबई में बैठे एक तस्कर से जुड़े हुए हैं.'

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क बहुत संगठित तरीके से काम कर रहा था. इसका मकसद राज्य में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी करना था. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

डीजीपी ने बताया कि इस मामले में अमृतसर के छेहर्टा थाने में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इस गिरोह के पिछले और आगे के संपर्कों का पता लगाने, नेटवर्क में शामिल अन्य साथियों की पहचान करने, पैसों के लेन-देन (फाइनेंशियल ट्रेल) की जांच करने और संभावित मददगारों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

डीजीपी ने कहा कि 'पंजाब पुलिस राज्य से ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब को एक सुरक्षित व नशामुक्त राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है.'

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अमृतसर हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार
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