पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, हैंड ग्रेनेड के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक, पंजाब के डीजीपी या लुधियाना के पुलिस कमिश्नर जल्द ही इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं.

Punjab Police foiled Major Conspiracy 3 accused arrested with hand grenade in Ludhiana
पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, हैंड ग्रेनेड के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read
लुधियाना: पंजाब पुलिस ने एक और बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम करते हुए लुधियाना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 3 हैंड ग्रेनेड जब्त किए हैं. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने बुधवार रात को गश्त के दौरान 3 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा. तलाशी लेने पर उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही पंजाब के डीजीपी या लुधियाना के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी साझा करेंगे.

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, 'जब पुलिस पार्टी लुधियाना नूर वाला रोड के पास गश्त पर थी, तो सूचना मिली कि आरोपी कुलदीप सिंह, परविंदर सिंह, रवनीक सिंह, शेखर और अजय किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. ​​तलाशी के दौरान आरोपियों के पास 3 हैंड ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली. जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, जब पुलिस ने नाके पर आरोपियों को रोका, तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठा आरोपी उतर गया, जबकि दूसरा चलती बाइक पर ही बैठा रहा. जब अधिकारियों का ध्यान भटका, तो पीछे बैठा सवार भी उन्हें चकमा देकर बाइक लेकर फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने कुलदीप नाम के एक व्यक्ति को उसके दो साथियों समेत पकड़ लिया. उस व्यक्ति की तलाशी लेने पर एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ.

सूत्रों ने बताया कि इन आरोपियों का संबंध श्री मुक्तसर साहिब जेल में बंद आरोपियों से भी है. पुलिस इन्हें मामले में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाई है और इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि पता चल सके कि इन्हें ये हैंड ग्रेनेड कहां से मिले और इसके पीछे क्या साजिश थी. पुलिस सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है.

AAP का एक्स ट्वीट
AAP का एक्स ट्वीट (स्क्रीनशॉट)

उधर, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. दो बड़े हमलों की साजिश नाकाम कर दी गई है. पहले जालंधर में पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथी को छह अवैध पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया है. अब लुधियाना पुलिस ने मुक्तसर से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है.

इससे पहले, दीपावली के आसपास तरनतारन में एक किसान के खेतों में 3 हैंड ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली थी. उस समय भी अपराधी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और शरारती तत्वों के मंसूबों पर पानी फिर गया.

