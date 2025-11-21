ETV Bharat / bharat

लुधियाना में ISI का खतरनाक प्लान फेल, सलमान खान फायरिंग कांड से भी जुड़े हैं तार!

लुधियानाः पंजाब के लुधियाना में गुरुवार 20 नवंबर को ISI से जुड़े दो क्रिमिनल्स से मुठभेड़ हुई थी. एनकाउंटर के दौरान दोनों अपराधी घायल हो गए थे. शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे किये.

उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. राजस्थान, बिहार और हरियाणा के युवक शामिल हैं. सबसे चौंकाने वाली बात – इस मॉड्यूल का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी है. यही गैंग कुछ महीने पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग की थी.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस. (ETV Bharat)

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पकड़े गए एक आरोपी अजय का संबंध पवन से है. पवन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरपाल सिंह उर्फ हैरी का भाई है. उन्होंने बताया कि यह पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडलर जसवीर उर्फ चौधरी चला रहा था. ये लोग पंजाब में सरकारी इमारतों और संवेदनशील जगहों पर ग्रेनेड से हमला करने की योजना बना रहे थे.

CP स्वपन शर्मा ने कहा कि घायल आरोपी, दीपक उर्फ ​​दीपू और राम लाल, राजस्थान से लुधियाना आए थे. पिछले दो दिनों से वहीं रहकर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे. उन्होंने कहा, "यह एक नया और खतरनाक ट्रेंड है जिसमें पाक हैंडलर पकड़े जाने से बचने के लिए पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के लिए दूसरे राज्यों के अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं."

तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था: फिरोजपुर के शमशेर सिंह, हरियाणा के अजय और बिहार के हर्ष कुमार ओझा को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों के पास से दो 86P चीनी हैंड ग्रेनेड, पांच .30-बोर पिस्तौल और लगभग 40 जिंदा राउंड बरामद किए. हाल ही में, लुधियाना पुलिस ने एक और पाक-ISI सपोर्टेड ग्रेनेड मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया, जिसमें 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

पंजाब में हमले की तैयारीः CP ने कहा, "बिहार के रहने वाले हर्ष ओझा को शमशेर सिंह से मिली सूचना पर गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में पता चला कि ओझा ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट है और उसे पंजाब में हमले करने के लिए भी कहा गया था. वह एक विदेशी हैंडलर के ऑर्डर पर बिहार में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल था. शमशेर की सूचना पर अजय को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से दो पिस्टल बरामद की गईं.