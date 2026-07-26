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पंजाब को दहलाने की साजिश नाकामः जालंधर में बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार, 1.3 किलो IED बरामद

आतंकी के पास से बरामद सामान. ( @/x.com/DGPPunjabPolice )