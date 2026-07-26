पंजाब को दहलाने की साजिश नाकामः जालंधर में बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार, 1.3 किलो IED बरामद
पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने संयुक्त ऑपरेशन में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है.
Published : July 26, 2026 at 10:48 PM IST
चंडीगढ़/जालंधरः सीमा पार के आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (CI) जालंधर ने जालंधर ग्रामीण पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में, ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इसके ऑपरेटर को जालंधर से गिरफ्तार किया है. रविवार को यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने दी.
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जालंधर के आदमपुर के गांव पडियाना के रहने वाले सतबीर सिंह के रूप में हुई है. विस्फोटक सामग्री बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उसकी काले रंग की मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिस पर वह सवार था.
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि "इस अभियान के परिणामस्वरूप, 1.3 किलोग्राम शक्तिशाली विस्फोटक, छर्रों (shrapnel) और बॉल बेयरिंग से लैस एक आईईडी (IED - इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद किया गया है. इससे पता चलता है कि इस आतंकवादी मॉड्यूल का मकसद राज्य की शांति और व्यवस्था को भंग करना था. इस त्वरित और समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़े आतंकवादी खतरे को टाल दिया गया है और कई मासूम जिंदगियों को बचा लिया गया है."
इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सीआई (CI) जालंधर की टीमों को पुख्ता सूचना मिली थी कि बीकेआई (BKI) मॉड्यूल के गुर्गों को उनके विदेशी आकाओं के इशारे पर विस्फोटकों की खेप मिली थी. उन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआई जालंधर और जालंधर ग्रामीण पुलिस की टीमों ने धंदौर गांव में एक संयुक्त नाका लगाया और संदिग्ध सतबीर सिंह की मोटरसाइकिल को रोका. तलाशी के दौरान उसके बैग से एक आईईडी (IED) बरामद हुआ.
डीजीपी ने कहा कि इस साजिश में शामिल विदेशी आकाओं और स्थानीय नेटवर्क सहित पूरे आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने और इस मामले के पिछले व अगले संबंधों (बैक और फोर्थ लिंक्स) का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है. इस संबंध में जालंधर ग्रामीण के पतारा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.
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