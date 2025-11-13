पंजाब पुलिस ने ग्रेनेड हमले के नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हैंडलर्स को आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था.
Published : November 13, 2025 at 5:58 PM IST
लुधियाना (पंजाब) : पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित ग्रेनेड हमला करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया. इनके पाकिस्तान से संबंध होने की संभावना है.
गिरफ्तार आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं विदेश में बैठे आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किए गए हैं. लुधियाना पुलिस ने बस्ती जोधेवाल इलाके में संदिग्धों से हथगोले बरामद होने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
इस बारे में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जबकि 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुख्य आरोपी मलेशिया और पाकिस्तान के हैं. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले भी नशीली दवाओं की तस्करी के मामले दर्ज किए गए थे और पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के साथ उनके संबंध नशीली दवाओं से जुड़े थे.
उन्होंने बताया कि ज़्यादातर आरोपी मुक्तसर के रहने वाले हैं. गिरफ़्तार आरोपियों के तार पाकिस्तान और अन्य विदेशी देशों से भी जुड़े पाए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कुछ आरोपियों के ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है.
In a major breakthrough, Ludhiana Commissionerate Police busts an ISI-#Pakistan backed grenade attack module and arrests 10 key operatives of foreign-based handlers.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 13, 2025
Preliminary investigation reveals that the accused were in contact with #Pak-based handlers through three… pic.twitter.com/lYsP0yXNCT
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी एक हथगोले की आपूर्ति के लिए समन्वय स्थापित करने हेतु मलेशिया स्थित तीन गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित सरपरस्तों के संपर्क में थे. गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप सिंह, शेखर सिंह और अजय सिंह शामिल हैं. तीनों ही श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले हैं. पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को लुधियाना के बस्ती जोधेवाल से गिरफ़्तार किया था, जिनके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था.
शुरुआती जांच में पता चला है कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (ISI) से संबंध थे और इन आरोपियों को लुधियाना के घनी आबादी वाले इलाके में दहशत फैलाने के लिए हैंड ग्रेनेड दागने का काम सौंपा गया था. इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लुधियाना पुलिस ने आगे की जांच की, जिसके बाद कुछ और आरोपियों की पहचान हुई और उनमें मास्टरमाइंड अजय मलेशिया, जस बहबल, पवनदीप निवासी राजस्थान आदी शामिल थे, जो एक साथ रहते थे और अन्य आरोपियों अमरीक सिंह और परमिंदर सिंह के संपर्क में थे और ड्रग तस्करी में भी शामिल थे. जांच के दौरान पुलिस को उनके बारे में नए खुलासे हुए हैं.
डीजीपी ने कहा-बड़ी कामयाबी
वहीं पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई-पाकिस्तान द्वारा समर्थित ग्रेनेड हमले के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और विदेशी सरपरस्तों के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है.’’
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान स्थित सरपरस्तों ने राज्य में अशांति पैदा करने के लिए आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा था. डीजीपी ने कहा कि पुलिस पंजाब में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद को खत्म करने और सीमा पार आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.‘इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस’ (आईएसआई) पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है.
