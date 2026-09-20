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पंजाब: सीमा पार से तस्करी, फरीदकोट में चार गिरफ्तार, 47.3 kg हेरोइन और हथियार जब्त

पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि आरोपियों के तार सीमा पार हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले नेटवर्क से जुड़े हैं.

Punjab Police Bust cross-border heroin smuggling racket, nabbed for operatives from Faridkot
पंजाब: सीमा पार से तस्करी, फरीदकोट में चार गिरफ्तार, 47.3 kg हेरोइन और हथियार जब्त (X / @DGPPunjabPolice)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 8:52 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने रविवार को सीमा पार से हेरोइन तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए फरीदकोट से चार लोगों को पकड़ा और उनके पास से 47.3 किलोग्राम हेरोइन, तीन पिस्तौल, तीन मैगजीन, 15 कारतूस और दो गाड़ियां जब्त कीं. पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपियों के पंजाब में हेरोइन और गैर-कानूनी हथियारों की सीमा पार से तस्करी करने वाले नेटवर्क से संबंध हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि फरीदकोट में FIR दर्ज की गई थी. आरोपियों के बड़े नेटवर्क के साथ संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकुश, मंगल सिंह, सचिन उर्फ ​​संजू और अनमोल सिंह के रूप में हुई है. सभी फिरोजपुर के रहने वाले हैं.

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गुरबंस सिंह बैंस ने बताया कि आने वाले बाबा फरीद आगमन पर्व (Baba Farid Aagman Purab) के लिए की गई विशेष नाकाबंदी के दौरान, सीआईए (अपराध जांच एजेंसी) फरीदकोट की एक टीम ने शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि एक होंडा सिटी कार को रोका. टीम ने तलाशी के दौरान चार लोगों को पकड़ लिया और 47.3 किलोग्राम हेरोइन की बड़ी खेप के साथ-साथ अवैध हथियार और गोला-बारूद भी जब्त कर लिया गया.

उन्होंने आगे कहा, "जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह गिरोह राज्य में सप्लाई के लिए फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में सीमा पार से ड्रोन के जरिये हेरोइन और हथियारों की खेप प्राप्त कर रहा था. आगे की जांच जारी है."

शनिवार को, काउंटर इंटेलिजेंस (CI) अमृतसर ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक और मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से 17 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी.

पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रिंस, मलकीत सिंह और राजिंदर सिंह के तौर पर की है, सभी अमृतसर के रहने वाले हैं. हेरोइन के अलावा, पुलिस टीमों ने एक कार भी जब्त की जिसका इस्तेमाल तस्करी के सामान को ले जाने में किया गया था.

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