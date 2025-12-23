पंजाब पुलिस और BSF का संयुक्त अभियान, 12 kg संदिग्ध हेरोइन बरामद
सुरक्षा बलों का कहना है कि सीमापार से पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की जाती रही है.
Published : December 23, 2025 at 11:40 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) पंजाब की ओर से ड्रग्स के खिलाफ एक संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है. इस दौरान अमृतसर के एक गांव से बड़ी मात्रा में संदिग्ध ड्रग्स हेरोइन जब्त किया गया है. पुलिस इस गिरोह का पता लगाने में जुटी है.
ड्रग्स के खिलाफ पंजाब के अभियान एक संयुक्त ऑपरेशन में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) पंजाब, बॉर्डर रेंज ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के साथ मिलकर ड्रोन से इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया. यह ऑपरेशन अमृतसर जिले के लोपोके पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले गांव दल्लेके के पास चलाया गया.
In a major breakthrough, @ANTFPunjab (Border Range), in coordination with BSF, recovers a quantity of suspected heroin weighing approximately 12.050 Kg near Village Dalleke, PS Lopoke, following inputs about drone movement.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) December 23, 2025
A case is being registered, and a preliminary… pic.twitter.com/CwpckE9qiX
12 kg से अधिक हेरोइन बरामद
मिली जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों को बॉर्डर इलाके में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि के बारे में खास इनपुट मिले थे. इन इनपुट पर तुरंत एक्शन लेते हुए एएनटीएफ और बीएसएफ की टीमों ने एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया. सर्च के दौरान टीमों को खेतों के पास से करीब 12 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद हुई. इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जब्ती से साफ है कि तस्कर लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करके बॉर्डर पार से पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है.
मामले की जांच जारी
इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है और शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है. जांच एजेंसियां अब तकनीकी सबूतों और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस तस्करी के पीछे के नेटवर्क के लिंक जोड़ने का काम कर रही हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स किसने ऑर्डर किए, उन्हें कहां डिलीवर किया जाना था और इसमें कौन-कौन शामिल है.
इस बारे में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी शेयर की है. उन्होंने यह भी लिखा, 'पंजाब पुलिस ने ड्रोन से होने वाली ड्रग तस्करी से निपटने के लिए अपनी पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता को दोहराया है. बॉर्डर इलाकों में चल रहे ड्रग्स नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. पंजाब पुलिस का साफ संदेश है कि पंजाब में ड्रग्स तस्करों के लिए कोई जगह नहीं है और युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.'