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पंजाब: ड्यूटी के लिए निकले ASI जोगा सिंह को हमलावरों ने मारी गोली, मौके पर मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिना किसी बहजबाजी के संदिग्ध हमलावरों ने उनको गोली मार दी.

PUNJAB POLICE ASI FOUND DEAD
ड्यूटी के लिए निकले ASI जोगा सिंह को हमलावरों ने मारी गोली (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 11:30 AM IST

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अमृतसर: पंजाब में आज रविवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई. जानकारी के मुताबिक ड्यूटी पर जा रहे एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) को फतेहगढ़ चूड़ियां-मजीठा रोड पर अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी है.

गोली चलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. अमृतसर ग्रामीण सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) सोहेल मीर ने बताया कि मृतक की पहचान ASI योगा सिंह के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस इस मर्डर को सुनियोजित मान रही है.

जानकारी के मुताबिक एएसआई जोगा सिंह रविवार सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले थे. कुछ संदिग्ध हमलावर घात लगाए हुए बैठे थे. कुछ दूरी पर इन लोगों ने जोगा सिंह को रोका और बिना किसी बहजबाजी के उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगते ही एएसआई जोगी सिंह गिर पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों में कोई बहज भी नहीं हुई. जबतक ये लोग कुछ समझ पाते संदिग्ध हमलावर मौके से भाग निकले.

SSP मीर ने आगे कहा कि अलर्ट पर तुरंत एक्शन लेते हुए मजीठा स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) तुरंत मौके पर पहुंचे. इसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया. फोरेंसिक एक्सपर्ट और टेक्निकल टीमें जरूरी सुराग इकट्ठा करने के लिए क्राइम सीन को स्कैन कर रही हैं, जबकि SSP सोहेल मीर खुद मौके पर जाकर जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जांच अधिकारी घटनास्थल को देखते हुए अधिकारी की मौत के पीछे कई एंगल से जांच कर रहे हैं.

एसएसपी ने कहा कि चूंकि घटना एक व्यस्त सड़क पर हुई, इसलिए पुलिस सभी मुमकिन एंगल से जांच कर रही है, जिसमें पर्सनल दुश्मनी, रोड रेज और दूसरे मुमकिन मकसद शामिल हैं. अधिकारियों ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर आगे की जानकारी दी जाएगी.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. गंभीर हालत में जोगा सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एएसआई की मौत की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है.

फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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