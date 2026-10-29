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फरीदाबाद से आतंकी नेटवर्क का कथित हैंडलर गिरफ्तार, ग्रेनेड हमले और 8 किलो RDX मामले में थी तलाश

Punjab Police arrested Kulwant Ali From Faridabad ( Punjab Police )

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से पंजाब पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुलवंत अली के रूप में हुई है. पंजाब पुलिस के मुताबिक, कुलवंत अली कथित आतंकी शहजाद भट्टी का हैंडलर था और उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है. पंजाब और राजस्थान में सामने आए दो गंभीर मामलों में वांछित आरोपी की फरीदाबाद से गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ा दिया है. फरीदाबाद पुलिस ने कुलवंत अली की गिरफ्तारी की पुष्टी की है.

फरीदाबाद में आतंकी नेटवर्क का कथित हैंडलर गिरफ्तार: पंजाब पुलिस के अनुसार, कुलवंत अली पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है. उस पर 13 सितंबर 2026 को पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद सिटी थाना क्षेत्र में हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है. मामले में पुलिस उसे कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ता मानकर जांच कर रही है. इसके अलावा, राजस्थान के श्रीगंगानगर में आठ किलो आरडीएक्स बरामद होने के मामले में भी उसकी तलाश थी. विस्फोटक की इतनी बड़ी बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां उसके संपर्कों और गतिविधियों की पड़ताल कर रही हैं.