फरीदाबाद से आतंकी नेटवर्क का कथित हैंडलर गिरफ्तार, ग्रेनेड हमले और 8 किलो RDX मामले में थी तलाश
फरीदाबाद से पंजाब पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं.
Published : October 29, 2026 at 11:07 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से पंजाब पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुलवंत अली के रूप में हुई है. पंजाब पुलिस के मुताबिक, कुलवंत अली कथित आतंकी शहजाद भट्टी का हैंडलर था और उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है. पंजाब और राजस्थान में सामने आए दो गंभीर मामलों में वांछित आरोपी की फरीदाबाद से गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ा दिया है. फरीदाबाद पुलिस ने कुलवंत अली की गिरफ्तारी की पुष्टी की है.
फरीदाबाद में आतंकी नेटवर्क का कथित हैंडलर गिरफ्तार: पंजाब पुलिस के अनुसार, कुलवंत अली पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है. उस पर 13 सितंबर 2026 को पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद सिटी थाना क्षेत्र में हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है. मामले में पुलिस उसे कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ता मानकर जांच कर रही है. इसके अलावा, राजस्थान के श्रीगंगानगर में आठ किलो आरडीएक्स बरामद होने के मामले में भी उसकी तलाश थी. विस्फोटक की इतनी बड़ी बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां उसके संपर्कों और गतिविधियों की पड़ताल कर रही हैं.
पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है आरोपी कुलवंत अली: पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद से कुलवंत अली को गिरफ्तार किया. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उसकी गिरफ्तारी की सटीक जगह, वो फरीदाबाद में कितने समय से रह रहा था और यहां उसे किसी व्यक्ति ने पनाह दी थी या नहीं, इसका विस्तृत खुलासा नहीं हुआ है. पंजाब पुलिस फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा और क्या यहां उसके किसी सहयोगी या संपर्क का नेटवर्क सक्रिय था.
आईएसआई और शहजाद भट्टी से कथित संबंधों की पड़ताल: पंजाब पुलिस के मुताबिक, कुलवंत अली के कथित तौर पर शहजाद भट्टी से संपर्क और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संभावित संबंधों की जांच की जा रही है. आरोप है कि वह भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश से जुड़ा हुआ था. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के जरिए होनी बाकी है. जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि जलालाबाद में हुए हैंड ग्रेनेड हमले और श्रीगंगानगर में आरडीएक्स बरामदगी के मामलों के बीच कोई संबंध है या नहीं. इसके साथ ही आरोपी के मोबाइल फोन, संपर्कों, वित्तीय लेन-देन और संभावित सहयोगियों से जुड़ी जानकारियों की जांच अहम मानी जा रही है.
फरीदाबाद की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी मामला गंभीर: फरीदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक और घनी आबादी वाले शहर से गंभीर आतंकी मामलों में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है. यदि जांच में सामने आता है कि आरोपी ने शहर में किसी नेटवर्क की मदद ली थी, तो उसके संपर्कों की पहचान करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण होगा. फिलहाल, ऐसी किसी स्थानीय मदद की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है.
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