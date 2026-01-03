ETV Bharat / bharat

गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के गायब होने का मामला: SGPC का चार्टर्ड अकाउंटेंट चंडीगढ़ से गिरफ्तार

(बाएं) सतिंदर सिंह कोहली की फाइल फोटो और दाएं पुलिस की कार्रवाई की जानकारी देते अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर. ( ETV Bharat )