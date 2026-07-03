पटना में गुरुद्वारा परिसर से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, अपने साथ ले गई पंजाब पुलिस
पंजाब पुलिस ने पटना पुलिस के साथ मिलकर गुरुद्वारे से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 3, 2026 at 8:51 PM IST
पटना: राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक बाल लीला गुरुद्वारा परिसर से पंजाब पुलिस और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शमशेर सिंह उर्फ शेरू के रूप में हुई है. आरोपी पंजाब के तरन तारन जिले के वलटोहा थाना कांड संख्या 131/2025 में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में नामजद अभियुक्त था और लंबे समय से फरार चल रहा था.
पटना सिटी गुरुद्वारे से आरोपी गिरफ्तार: पटना सिटी-1 के एसडीपीओ राज किशोर ने बताया कि पंजाब पुलिस को सूचना मिली थी कि पॉक्सो मामले का आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरू पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित बाल लीला गुरुद्वारा में मौजूद है. सूचना के सत्यापन के बाद पंजाब पुलिस ने चौक थाना पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की योजना बनाई.
संयुक्त कार्रवाई में आरोपी अरेस्ट: उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दोनों राज्यों की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुद्वारा परिसर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान स्थानीय पुलिस ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और आरोपी को सुरक्षित हिरासत में लिया गया.
पंजाब में दर्ज है मुकदमा: एसडीपीओ राज किशोर के अनुसार आरोपी के खिलाफ पंजाब के तरन तारन जिले के वलटोहा थाना में कांड संख्या 131/2025, दिनांक 2 सितंबर 2025, के तहत पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है. मामले में आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी. खुफिया सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने पटना पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की.
आरोपी को पंजाब लेकर गई पुलिस: गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पटना के सक्षम न्यायालय में पेश किया गया. पंजाब पुलिस ने आरोपी को अपने साथ ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड का अनुरोध किया, जिसे विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत पूरा किया गया. इसके बाद पंजाब पुलिस आरोपी को आगे की पूछताछ और न्यायिक कार्रवाई के लिए अपने साथ पंजाब लेकर रवाना हो गई.
"पटना पुलिस एवं पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वलटोहा थाना कांड संख्या 131/25 (POCSO एक्ट) के प्राथमिकी अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ताकि विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार उसे अग्रतर कार्रवाई हेतु पंजाब ले जाया जा सके."- राज किशोर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी-01
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