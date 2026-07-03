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पटना में गुरुद्वारा परिसर से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, अपने साथ ले गई पंजाब पुलिस

पटना बाल लीला गुरुद्वारा से आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )