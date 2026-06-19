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शंभू रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, मलेशिया से भारत लाए गए दो वांटेड आतंकी

प्रतिबंधित संगठन 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' (KZF) के दो वांटेड आतंकियों को मलेशिया से डिपोर्ट कराकर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है.

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पंजाब पुलिस. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 8:53 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब पुलिस को शंभू रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है. मलेशिया से प्रतिबंधित संगठन 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' (KZF) से जुड़े दो वांटेड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया. इन्हें मलेशिया से भारत डिपोर्ट कराया गया है. दोनों आरोपियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही पंजाब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अंबाला के रहने वाले गुरविंदर सिंह और पटियाला के रहने वाले मंजीत सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि ये दोनों मलेशिया से बैठकर 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' से जुड़ा एक आतंकी मॉड्यूल चला रहे थे. इस मॉड्यूल को पंजाब में मुख्य रेलवे बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से 'Dedicated Freight Corridor' (मालगाड़ियों के लिए विशेष ट्रैक) को निशाना बनाने का काम सौंपा था.

जांचकर्ताओं का मानना है कि ये आरोपी महत्वपूर्ण रेल सेवाओं को बाधित करने और राज्य में अशांति पैदा करने के इरादे से हमलों की साजिश बनाने में शामिल थे. पुलिस के अनुसार, यह मॉड्यूल 23 जनवरी 2026 को सरहिंद के पास रेलवे फ्रेट कॉरिडोर (मालगाड़ी ट्रैक) पर हुए आईईडी (IED) ब्लास्ट में शामिल था. आरोपियों पर 27 अप्रैल 2026 को शंभू के पास इसी कॉरिडोर पर एक और विस्फोट करने की नाकाम कोशिश से जुड़े होने का भी शक है.

पंजाब पुलिस ने इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से एक आरपीजी (RPG) लॉन्चर, आईईडी (IED), आरडीएक्स (RDX), हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद किए थे. जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि दोनों आरोपी कथित तौर पर मलेशिया में बैठे 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' के हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे थे.

पुलिस ने बताया कि ये आरोपी पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और राज्य की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए विदेशी खातों के जरिए पैसा भेजने में शामिल थे. जांचकर्ता अब पैसों के इस लेन-देन (फाइनेंशियल ट्रेल) और इस मॉड्यूल से जुड़े बड़े नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहे हैं.

पुलिस हिरासत में भेजा गया

दोनों आरोपियों को 18 जून 2026 को पटियाला की एक अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पंजाब पुलिस ने कहा कि इस साजिश के पीछे के पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. मामले की आगे की जांच की जा रही है.

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