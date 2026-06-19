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शंभू रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, मलेशिया से भारत लाए गए दो वांटेड आतंकी

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस को शंभू रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है. मलेशिया से प्रतिबंधित संगठन 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' (KZF) से जुड़े दो वांटेड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया. इन्हें मलेशिया से भारत डिपोर्ट कराया गया है. दोनों आरोपियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही पंजाब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अंबाला के रहने वाले गुरविंदर सिंह और पटियाला के रहने वाले मंजीत सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि ये दोनों मलेशिया से बैठकर 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' से जुड़ा एक आतंकी मॉड्यूल चला रहे थे. इस मॉड्यूल को पंजाब में मुख्य रेलवे बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से 'Dedicated Freight Corridor' (मालगाड़ियों के लिए विशेष ट्रैक) को निशाना बनाने का काम सौंपा था.

जांचकर्ताओं का मानना है कि ये आरोपी महत्वपूर्ण रेल सेवाओं को बाधित करने और राज्य में अशांति पैदा करने के इरादे से हमलों की साजिश बनाने में शामिल थे. पुलिस के अनुसार, यह मॉड्यूल 23 जनवरी 2026 को सरहिंद के पास रेलवे फ्रेट कॉरिडोर (मालगाड़ी ट्रैक) पर हुए आईईडी (IED) ब्लास्ट में शामिल था. आरोपियों पर 27 अप्रैल 2026 को शंभू के पास इसी कॉरिडोर पर एक और विस्फोट करने की नाकाम कोशिश से जुड़े होने का भी शक है.

पंजाब पुलिस ने इस मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से एक आरपीजी (RPG) लॉन्चर, आईईडी (IED), आरडीएक्स (RDX), हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद किए थे. जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि दोनों आरोपी कथित तौर पर मलेशिया में बैठे 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' के हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे थे.