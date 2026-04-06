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पंजाब: ड्रग्स के चलते मां ने 4 बेटों को खोया, 5वां भी मौत के कगार पर, लगाई गुहार

पंजाब में एक ऐसा गांव है जहां अधिकांश परिवार नशे की चपेट में है. महिलाएं नशे के खिलाफ कदम उठाने की मांग कर रही हैं..

Punjab Pandori village drugs
पंजाब के एक गांव में नशे से पीड़ित परिवारों के सदस्य एकजुट हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
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सुल्तानपुर लोधी: एक तरफ पंजाब सरकार नशामुक्त पंजाब का दावा कर रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन कपूरथला के पंडोरी गांव की स्थिति बिल्कुल अलग है. गांव वालों के अनुसार गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी युवक की मौत नशे के कारण न हुई हो.

पांच बेटों की मां मनजीत कौर ने बताया, 'गांव वालों की बेबसी देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे. 'नशे ने मेरे चार बेटों को निगल लिया, पांचवां मौत के कगार पर है. वह इस समय बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है. हमारे घर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर नशा आसानी से मिल जाता है.

उन्होंने आगे कहा, 'लड़के मोटरसाइकिल पर आते हैं और सरेआम मोहल्ले में सफेद नशा बेचकर फरार हो जाते हैं, जबकि इस इलाके की दीवार सुल्तानपुर लोधी पुलिस थाने से सटी हुई है. हमने कई बार पुलिस से गुहार लगाई है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.'

अपने 30 वर्षीय बेटे के पास खड़ी मनजीत कौर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा आज रात बच पाएगा या नहीं. मैं पांच बेटों की मां थी. उनमें से चार की मौत नशे के कारण हो गई और हमें नहीं पता कि पांचवां कब तक जिंदा रहेगा. हमने तीन दिनों से खाना नहीं खाया है, आप इसकी हालत देखिए. मेरा बेटा नशे के कारण बिस्तर पर पड़ा है और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है.'

सरकार से अपील सिर्फ मनजीत कौर ही नहीं, बल्कि चार-पांच अन्य महिलाओं ने भी इलाके में नशे के फैलाव के कारण अपने बेटों को खोने की बात कही है. स्थानीय महिलाओं ने पुलिस से अपील की है कि वे नशे की बिक्री को रोकें और उनके बच्चों को बचाएं.

युवकों की लगातार हो रही मौतों के कारण कई बहुएं गांव छोड़कर चली गई. बुजुर्ग महिलाओं को अब अपने पोते-पोतियों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. कई परिवारों ने तो अपने बेटों को नशा मुक्ति केंद्रों में भी भेजा, लेकिन घर लौटने पर वे फिर से नशे के दलदल में फंस गए.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सुबेग सिंह ने कहा, 'हम सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं और नशे की रोकथाम के लिए गश्त भी बढ़ा दी. अगर लोग हमसे शिकायत करेंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे. महिलाओं को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वे नशा न करें.'

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