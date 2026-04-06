ETV Bharat / bharat

पंजाब: ड्रग्स के चलते मां ने 4 बेटों को खोया, 5वां भी मौत के कगार पर, लगाई गुहार

सुल्तानपुर लोधी: एक तरफ पंजाब सरकार नशामुक्त पंजाब का दावा कर रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन कपूरथला के पंडोरी गांव की स्थिति बिल्कुल अलग है. गांव वालों के अनुसार गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी युवक की मौत नशे के कारण न हुई हो.

पांच बेटों की मां मनजीत कौर ने बताया, 'गांव वालों की बेबसी देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे. 'नशे ने मेरे चार बेटों को निगल लिया, पांचवां मौत के कगार पर है. वह इस समय बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है. हमारे घर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर नशा आसानी से मिल जाता है.

उन्होंने आगे कहा, 'लड़के मोटरसाइकिल पर आते हैं और सरेआम मोहल्ले में सफेद नशा बेचकर फरार हो जाते हैं, जबकि इस इलाके की दीवार सुल्तानपुर लोधी पुलिस थाने से सटी हुई है. हमने कई बार पुलिस से गुहार लगाई है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.'

अपने 30 वर्षीय बेटे के पास खड़ी मनजीत कौर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा आज रात बच पाएगा या नहीं. मैं पांच बेटों की मां थी. उनमें से चार की मौत नशे के कारण हो गई और हमें नहीं पता कि पांचवां कब तक जिंदा रहेगा. हमने तीन दिनों से खाना नहीं खाया है, आप इसकी हालत देखिए. मेरा बेटा नशे के कारण बिस्तर पर पड़ा है और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है.'