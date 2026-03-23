ETV Bharat / bharat

अधिकारी मौत मामला: पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गिरफ्तार

पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ( FB/@FBlaljitsinghbhullar )

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने राज्य के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. भुल्लर पर अमृतसर स्थित पंजाब राज्य भंडारण निगम के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. आत्महत्या मामले की जांच कर रहे अधिकारी रविंदर पाल सिंह ने कहा कि लालजीत भुल्लर को श्री फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ से गिरफ्तार किया गया. पूर्व मंत्री को अमृतसर ले जाया जा रहा है. लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक पोस्ट में लिखा, मेरे लिए पूरा पंजाब एक परिवार है. पंजाब में जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर हो या मेरा रिश्तेदार हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो. किसी को बचाना हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है. कैश और डिमांड पूरी तरह से मना है." रंधावा ने बीते शनिवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने भुल्लर पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. भुल्लर ने विवाद के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर उसी दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. पुलिस ने शनिवार रात भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी) और 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत एक मामला दर्ज किया था.