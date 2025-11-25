ETV Bharat / bharat

30 नवंबर डेडलाइन, बैंक ग्राहक, कर्मचारी, पेंशनर्स जल्दी पूरा करें ये काम

पंजाब नेशनल बैंक ( X/ @PNB )

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों के लिए नो योर कस्टमर (KYC) अपडेट पूरा करने के लिए 30 नवंबर, 2025 तक की समय सीमा तय की है. बैंक कस्टमर्स, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इससे पहले जरूरी KYC अपडेट पूरा करना होगा. इसके अलावा, 30 नवंबर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की केंद्र सरकार की कट-ऑफ डेट और पेंशनर्स के लिए सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन है. PNB ग्राहकों के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन

पीएनबी ने ग्राहकों को कड़ा रिमाइंडर जारी करके 30 नवंबर, 2025 तक अपने KYC अपडेट पूरे करने की अपील की है. जिन खाताधारकों का KYC रिन्यूअल 30 सितंबर, 2025 तक होना था, उनके लिए इसे पूरा करने को 30 नवंबर की डेडलाइन दी गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, पीएनबी ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने पर अकाउंट को ऑपरेट करने पर रोक लग सकती है. ग्राहक PNB ONE, इंटरनेट बैंकिंग, रजिस्टर्ड ईमेल, पोस्ट, WhatsApp, SMS या किसी भी ब्रांच में जाकर कई तरीकों से अपनी डिटेल्स अपडेट करा सकते हैं. पंजाब नेशनल बैंक ने इस बात पर जोर दिया कि समय पर KYC पूरा करने से पहचान का वेरिफिकेशन पक्का होता है, अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल पर रोक लगती है और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन में मदद मिलती है.