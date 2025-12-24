ETV Bharat / bharat

पंजाब : करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत, गम में मां ने भी दम तोड़ा

पटियाला (पंजाब) : पंजाब के नाभा के बाबरपुर गांव में ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे एक बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई. वहीं बेटे की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया.

बताया जाता है कि जैसे ही बिजली कर्मचारी संजीव कुमार की मौत की खबर उसके घर पहुंची तो उसकी मां शिमलो रानी ने बेटे की मौत के सदमे में दम तोड़ दिया. इस दोहरे सदमे से गांव और इलाके में दुख की लहर दौड़ गई. इस मामले में, मृतक कर्मचारी के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने संबंधित जेई हरप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है.

आरोप है कि जेई हरप्रीत सिंह ने बिना लिखित परमिट लिए लाइनमैन को ट्रांसफॉर्मर पर रिपेयर के लिए जाने दिया. जबकि उस समय ट्रांसफॉर्मर में करंट सप्लाई हो रहा था. इस वजह से यह हादसा हुआ. सदर थाने के तहत चौक दंदराला ढींडसा की पुलिस ने मृतक के परिवार वालों के बयानों के आधार पर जेई हरप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है.

मृतक के परिवार के सदस्य अरुण कुमार ने कहा, "सोमवार दोपहर को उसका भाई संजीव कुमार बाबरपुर गांव में ट्रांसफॉर्मर पर बिजली ठीक करने गया था. इसी दौरान अचानक करंट लगने से उसकी मौत हो गई. मौत की खबर सुनकर मां की भी मौत हो गई. उन्होंने सरकार से इंसाफ की मांग करते हुए मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई वगैरह की जिम्मेदारी उठाने को कहा.