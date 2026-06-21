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उत्तराखंड निहंग विवाद को लेकर हरिद्वार पहुंचे पंजाब के सांसद और विधायक, निष्पक्ष जांच की रखी मांग

मामले की गहन जांच हो, हमलावरों पर हो कार्रवाई: प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि मामले की गहन जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री स्तर तक भी उठाया जाएगा. ताकि, पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो.

उन्होंने कहा कि उनके अनुसार संबंधित युवकों ने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि अपने बचाव में कार्रवाई की थी. उनका दावा है कि यदि युवकों ने आत्मरक्षा न की होती, तो उनके साथ और गंभीर घटना हो सकती थी. इसलिए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर ये तय किया जाना चाहिए कि चोटें किन परिस्थितियों में लगीं और वास्तविक दोषी कौन हैं?

" हम उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर पूरे मामले को विस्तार से उनके सामने रखेंगे. प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य सिख युवकों को न्याय दिलाना, निष्पक्ष जांच कराना और मामले के सभी पहलुओं को सामने लाना है. "- सरबजीत सिंह खालसा, सांसद, पंजाब

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इस सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. इस मामले को लेकर पंजाब में आक्रोश बताया जा रहा है. पंजाब से सिख प्रतिनिधियों ने निष्पक्ष कार्रवाई और मामले की समीक्षा की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं. पंजाब से लोकसभा सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने कहा कि,

हरिद्वार: उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पार्किंग को लेकर हुई मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए निहंग सिखों के समर्थन में पंजाब से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचे हैं. जिसमें पंजाब के सांसद, विधायक आदि का प्रतिनिधिमंडल शामिल है. उनका आरोप है कि घटना में दोनों पक्ष शामिल थे, लेकिन कार्रवाई केवल उनके लोगों के खिलाफ की गई. उन्होंने गिरफ्तार निहंग सिख के अदालत में पेशी के दौरान बेअदबी का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि इस घटना ने सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया है. इसे समुदाय के सम्मान और धार्मिक अस्मिता से जुड़ा विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी डीजीपी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी. उनका कहना है कि न्याय और सम्मान दोनों सुनिश्चित होना चाहिए और सभी संवैधानिक अधिकारों का पालन किया जाना चाहिए. इसके अलावा पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अलायी ने कहा कि,

"हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का विरोध-प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि पीड़ित युवकों को न्याय दिलाना है. इसी मांग को लेकर हम डीजीपी से मुलाकात करने जा रहे हैं. इस संबंध में पहले भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत हुई है और जरूरत पड़ने पर आगे भी संवाद जारी रखा जाएगा."- मनप्रीत सिंह अयाली, विधायक, दाखा

उत्तराखंड आने वाले सिख श्रद्धालुओं को न हो परेशानी: उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले सिख श्रद्धालुओं, पर्यटकों और संगत को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन हालिया घटना को लेकर पंजाब ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में बैठी सिख संगत के बीच भी गहरा रोष है.

हरिद्वार पहुंचा पंजाब का प्रतिनिधिमंडल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आरोप है कि युवकों के साथ मारपीट हुई, उनके खिलाफ एकतरफा मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों में अदालत में पेश किया गया. जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सिख समाज हमेशा शांति, भाईचारे और सौहार्द का पक्षधर रहा है.

"कुछ वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की ओर से अनुरोध किया गया था कि उनकी एक वरिष्ठ अधिकारी से औपचारिक बैठक कराई जाए. इस अनुरोध पर आवश्यक समन्वय करते हुए बैठक की व्यवस्था कर दी गई है. संबंधित लोग वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात करना चाहते थे, जिसे सुनिश्चित कर दिया गया है."- नवनीत सिंह भुल्लर, एसएसपी, हरिद्वार

उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम पूरी तरह तय है और सामाजिक सरोकारों से जुड़े इस आयोजन को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. कार्यक्रम को लेकर किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही हैं.

क्या था मामला? गौर हो कि चमोली जिले के कर्णप्रयाग में बीती 16 जून को सिख श्रद्धालुओं (निहंग) और स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. कुछ ही देर में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई. आरोप था कि निहंगों ने तलवारें भी लहराई थी. जिसका वीडियो भी सामने आया था.

कर्णप्रयाग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, इस घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने बदरीनाथ हाईवे जाम कर दिया था. मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें से 3 आरोपियों को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. जबकि, घायल व्यक्ति का उपचार जारी है. इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

आज यानी 21 जून को सिख संगठन ने कर्णप्रयाग कूच का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने कर्णप्रयाग में 27 जून तक बीएनएस की धारा 161 लागू कर दी. साथ ही संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की है. इधर, रुद्रप्रयाग के नगरासू क्षेत्र स्थित एक गुरुद्वारे में कुछ निहंगों के जमा होने और तनाव की सूचना पर पुलिस-प्रशासन मौके पर है.

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