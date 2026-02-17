ETV Bharat / bharat

पंजाब के जिस अस्पताल में भर्ती हैं CM मान, उसे उड़ाने की मिली धमकी

मोहाली: पंजाब पुलिस मुख्यालय उस समय हड़कंप मच गया जब एक अस्पताल जहां राज्य के मुख्यमंत्री भर्ती है उसे और कई अन्य स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली. मेल से ये धमकी मिलने के बाद आनन-फानन में बम निरोधक दस्ता और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इन जगहों पर भेजा गया. जांच पड़ताल में बम से संबंधित फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं मिला. ये धमकी शरारती तत्वों ने दी या इसके पीछे कौन लोग हैं इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

पंजाब में स्कूलों और सरकारी संस्थानों को उड़ाने की धमकी ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है और पुलिस अलर्ट पर है. इसी बीच खबर आ रही है कि मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को उड़ाने की धमकी मिली है. जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. इस खबर के बाद मोहाली पुलिस अलर्ट पर है और फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है. इसके साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वॉड मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं.

मोहाली के एसपी दिलप्रीत सिंह ने कहा, 'यह फोर्टिस स्कूल के ईमेल पर धमकी का पुराना पैटर्न है. इसमें कहा गया है कि (स्कूल और फोर्टिस हॉस्पिटल में) ऐसा ही बम धमाका होगा. ईमेल में मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी जिक्र है. इसके बाद बम निरोधक दस्ता और दूसरी सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई.

स्कूल को भी धमकी मिली है, जिसकी वजह से वहां भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई. इससे पहले जो पुरानी धमकी आई थी, उसका आईपी एड्रेस अमेरिका का था. रिकवरी ईमेल लिंक बांग्लादेश का था. तो ये धमकी भरे कॉल उसी आईपी एड्रेस वाले ईमेल से आ रहे हैं. वही ईमेल फिर से 16 स्कूलों में आया है. मुख्यमंत्री सिक्योरिटी अलर्ट पर हैं. जांच चल रही है.'