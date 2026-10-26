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पंजाब के मोगा में SUV सवार लोगों ने की अधाधुंध फायरिंग; 2 की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार

पंजाब के मोगा में SUV सवार लोगों ने की अधाधुंध फायरिंग ( ETV Bharat )

मोगा (पंजाब): पंजाब के मोगा जिले में रविवार रात अज्ञात बंदूकधारियों ने अधाधुंध गोलीबारी की. इस गोलीबारी में दो युवकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. इस घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पंजाब के DGP गौरव यादव मृतकों के परिवारों से मिलने पहुंचे. इस दौरान मोगा की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा भी मौजूद थीं. दोनों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घटना के बारे में जानकारी ली.

जानकारी के मुताबिक यह घटना अंगदपुरा में हुई, जहां रविवार देर रात इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से स्थानीय लोग सदमे में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर एक काली एसयूवी (SUV) में आए और उन्होंने दुकान के बाहर खड़े युवाओं के एक समूह पर अधाधुंध गोलियां चला दीं. चार युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें से दो की मौत हो गई, जबकि बाकी दो का इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना के दौरान करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई.

वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मृतकों की पहचान अंगदपुरा निवासी साहिल और गगन के रूप में की है.वे अपने घर के पास स्थित दुकान के बाहर खड़े थे, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया और अधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गोलियों की आवाज सुनकर आस-पास के घरों से लोग बाहर निकल आए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने आनन-फानन में घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए, दो युवकों को लुधियाना रेफर कर दिया गया. इनमें से एक युवक की मोगा के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरे की लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में जान चली गई.