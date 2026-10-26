पंजाब के मोगा में SUV सवार लोगों ने की अधाधुंध फायरिंग; 2 की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना के दौरान करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई.
Published : October 26, 2026 at 10:55 AM IST
मोगा (पंजाब): पंजाब के मोगा जिले में रविवार रात अज्ञात बंदूकधारियों ने अधाधुंध गोलीबारी की. इस गोलीबारी में दो युवकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. इस घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पंजाब के DGP गौरव यादव मृतकों के परिवारों से मिलने पहुंचे. इस दौरान मोगा की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा भी मौजूद थीं. दोनों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घटना के बारे में जानकारी ली.
जानकारी के मुताबिक यह घटना अंगदपुरा में हुई, जहां रविवार देर रात इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से स्थानीय लोग सदमे में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर एक काली एसयूवी (SUV) में आए और उन्होंने दुकान के बाहर खड़े युवाओं के एक समूह पर अधाधुंध गोलियां चला दीं. चार युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें से दो की मौत हो गई, जबकि बाकी दो का इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना के दौरान करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई.
वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मृतकों की पहचान अंगदपुरा निवासी साहिल और गगन के रूप में की है.वे अपने घर के पास स्थित दुकान के बाहर खड़े थे, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया और अधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गोलियों की आवाज सुनकर आस-पास के घरों से लोग बाहर निकल आए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई.
पुलिस ने आनन-फानन में घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए, दो युवकों को लुधियाना रेफर कर दिया गया. इनमें से एक युवक की मोगा के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरे की लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में जान चली गई.
5 आरोपी गिरफ्तार
घटनास्थल से जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना पुरानी रंजिश से जुड़ी है. घटना के दौरान पांच युवकों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं; जिनमें से दो की मौत हो गई और दो घायल हो गए. हमने परिवार से मुलाकात की है. साहिल जिंदार अपने साथियों के साथ बाहर बैठा था, तभी काली स्कॉर्पियो में आए लोगों ने फायरिंग कर दी. एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है. पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के जरिए हम घटना के पीछे के कारणों का पता लगाएंगे और अन्य संदिग्धों की पहचान करेंगे.
मामले में पुलिस की जांच जारी
DGP गौरव यादव ने बताया कि घटनास्थल से गोली के छह खोखे बरामद किए गए हैं. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि अपराध में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब में किसी भी हाल में अपराध और गैंगस्टरों की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
रेकी करने वाले लोग गिरफ्तार
इससे पहले, एक चश्मदीद ने बताया कि मैंने यहां अपनी दुकान लगाई थी. 2-3 सेकंड के भीतर ही सोमनाथ, साहिल, गगन और राघव को गोली मार दी गई; जिनमें से दो की मौत हो गई. यह सब मेरी आँखों के सामने हुआ. साहिल और गगन अब नहीं रहे, और राघव की हालत गंभीर है. गगन की किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी; वह बढ़ई का काम करता था. हम न्याय की मांग करते हैं. हमारे इलाके में रेकी करने वाले लोगों को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया गया.
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