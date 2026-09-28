मोगा पुलिस ने 12 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को दबोचा, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार!
पुलिस को सूचना मिली कि दाना मंडी में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार खड़ी है, जब तलाशी ली तो हैरान रह गई.
Published : September 28, 2026 at 10:50 PM IST
मोगा (पंजाब): नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, मोगा पुलिस के सीआईए (CIA) स्टाफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गयी. पुलिस ने आरोपियों के पास से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक स्विफ्ट कार भी जब्त की है. अजीतवाल थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है.
पुलिस की गश्त के दौरान कार्रवाई
इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी (डी) अजय राज ने बताया कि सीआईए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर दलजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त कर रही थी. गश्त के दौरान पुलिस को एक मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि अजीतवाल दाना मंडी में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार खड़ी है. गुप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार की तलाशी ली, जिसमें से 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
पुलिस ने हेरोइन और वाहन को जब्त कर लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान फाजिल्का जिले के रहने वाले सोल्ब सिंह और बलजिंदर सिंह, तथा मोगा जिले के बोडे गांव (बधनी कलां थाना क्षेत्र) के रहने वाले मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, फाजिल्का के रहने वाले दोनों आरोपी मनप्रीत सिंह को हेरोइन की सप्लाई करने के लिए मोगा आए थे.
हेरोइन के पाकिस्तान से आने की आशंका
पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया और उनकी तीन दिन की पुलिस रिमांड हासिल की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अवधि के दौरान आरोपियों से पूछताछ करने पर हेरोइन की सप्लाई, इसमें शामिल अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क के बारे में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.
पुलिस की शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि बरामद की गई हेरोइन संभवतः पाकिस्तान से आई थी. तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.
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