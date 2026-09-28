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मोगा पुलिस ने 12 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को दबोचा, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार!

कार से बरामद हेरोइन. ( ETV Bharat )

मोगा (पंजाब): नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, मोगा पुलिस के सीआईए (CIA) स्टाफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गयी. पुलिस ने आरोपियों के पास से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक स्विफ्ट कार भी जब्त की है. अजीतवाल थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है.