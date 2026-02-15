ETV Bharat / bharat

पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश! प्रवासी मजदूरों पर हमला मामले में गिरफ्तार आरोपियों का सनसनीखेज खुलासा

मोगा (पंजाब): पंजाब का शांत माहौल बिगाड़ने और प्रवासी मजदूरों के मन में दहशत पैदा करने की एक गहरी साजिश का मोगा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस और सीआईए (CIA) स्टाफ के एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान उन दो हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने बीते 10 फरवरी को दो प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की थी. इस मुठभेड़ में एक आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है.

विदेशी हैंडलर और 'टारगेट' का खुलासा

SSP अजय गांधी ने मामले की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये महज कोई आपसी रंजिश का मामला नहीं था. गिरफ्तार किए गए आरोपी जोबनप्रीत और आकाशदीप, एक विदेशी हैंडलर के सीधे संपर्क में थे. पूछताछ में सामने आया है कि उन्हें विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था, ताकि पंजाब में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो और बाहरी राज्यों से आए लोगों के बीच असुरक्षा का माहौल बनाया जा सके.

क्या थी पूरी घटना?

बता दें कि 10 फरवरी को मोगा के जीरा रोड स्थित एक राइस सेलर (फैक्ट्री) में काम करने वाले बिहार के दो मजदूर दोपहर का खाना खाने जा रहे थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार इन युवकों ने पीछे से आकर उन पर गोलियां बरसा दी थीं. इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.