पंजाब का सरपंच हत्याकांड : परिवार वालों ने मामले में आप विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद और अन्य का नाम लिया

शुक्रवार को तीन हमलावरों ने हैप्पी को उसके जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

Harvinder Singh alias Happy
हरविंदर सिंह उर्फ ​​हैप्पी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 7:53 PM IST

4 Min Read
मोगा (पंजाब) : पंजाब के मोगा जिले के बाघा पुराना कस्बे में शुक्रवार दोपहर को पट्टन हीरा सिंह वाला गांव के सरपंच हरविंदर सिंह उर्फ ​​हैप्पी की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद, उनके रिश्तेदारों ने बाघा पुराना के आप विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद और अन्य लोगों पर शक जताया है.

बता दें कि घटना शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब कोटकपूरा रोड पर बस स्टैंड के पास हैप्पी जिम के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिसमें जिम के मालिक की मौत हो गई. हैप्पी पट्टो हीरा सिंह वाला गांव के सरपंच भी थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैप्पी जिम के बाहर खड़े थे तभी उनकी हत्या कर दी गई.

इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए हैप्पी के पिता ने कहा, "मेरा बेटा, जो कांग्रेस का नेता है, एक लड़की के तलाक के केस में उसकी मदद कर रहा था, जिसकी वजह से उसे कई धमकियां मिली थीं."

हैप्पी के चाचा जसविंदर सिंह ने कहा, "जब हैप्पी अपने जिम में आया, तो कुछ अनजान लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. उसे करीब 8-9 गोलियां लगीं."

उन्होंने कहा, "एक पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. हैप्पी, निहाल सिंह वाला के आप विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर की मदद से उनके बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा था, जिन्होंने हैप्पी की सुरक्षा के लिए एक गनमैन का इंतज़ाम किया था."

लेकिन बाघा पुराना के आप विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद, जो लड़के का पक्ष ले रहे थे, हैप्पी को धमकाते थे और कहते थे कि इस मामले में दखल न दें." जसविंदर ने आगे कहा, "मनप्रीत सिंह, जोबन सिंह, जसवंत सिंह (जैमल वाला), जस्सू और विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए. 4-5 हमलावर अज्ञात हैं."

न्याय की मांग करते हुए पीड़ित परिवार ने कहा है कि जब तक पुलिस उनके द्वारा बताए गए पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती, तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे.

घटना के कुछ घंटों बाद बाघा पुराना के आप विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर हैप्पी की हत्या पर दुख जताया. उन्होंने कहा, "मैं हैप्पी के परिवार और उनकी पत्नी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. लेकिन इस बीच, कांग्रेस, खासकर सुखपाल खैरा और वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम मजीठिया राजनीति कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "यह पारिवारिक झगड़े का मामला था. सरपंच हरविंदर सिंह उर्फ ​​हैप्पी की हत्या मनप्रीत सिंह उर्फ ​​बबलू ने की थी." बबलू की पत्नी रूपिंदर कौर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने माना है कि पति को छोड़ने के बाद वह पिछले एक साल से हैप्पी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी.

इस वजह से बबलू रूपिंदर और हैप्पी को जान से मारने की धमकी देता था, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस में की गई है. स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला नहीं सुलझा. इस मामले का कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है.

मामले की जांच कर रहे डीएसपी दलवीर सिंह ने कहा, "मृतक हैप्पी और उसके हत्यारों के बीच आपसी दुश्मनी थी.

हत्यारों में से एक की पत्नी हैप्पी के साथ रिलेशनशिप में थी. यह अभी शुरुआती जानकारी है जो सामने आई है. जांच चल रही है. पीड़ित के परिवार के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. हत्यारे एक टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी में आए थे. उनमें से तीन लोग गाड़ी से बाहर निकले और गोलियां चला दीं. गाड़ी का पता लगाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- 'इश्क' बना काल! पंजाब के मोगा में 'आप' सरपंच की दिनदहाड़े हत्या

