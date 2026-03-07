ETV Bharat / bharat

पंजाब का सरपंच हत्याकांड : परिवार वालों ने मामले में आप विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद और अन्य का नाम लिया

हरविंदर सिंह उर्फ ​​हैप्पी ( ETV Bharat )

मोगा (पंजाब) : पंजाब के मोगा जिले के बाघा पुराना कस्बे में शुक्रवार दोपहर को पट्टन हीरा सिंह वाला गांव के सरपंच हरविंदर सिंह उर्फ ​​हैप्पी की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद, उनके रिश्तेदारों ने बाघा पुराना के आप विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद और अन्य लोगों पर शक जताया है. बता दें कि घटना शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब कोटकपूरा रोड पर बस स्टैंड के पास हैप्पी जिम के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिसमें जिम के मालिक की मौत हो गई. हैप्पी पट्टो हीरा सिंह वाला गांव के सरपंच भी थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैप्पी जिम के बाहर खड़े थे तभी उनकी हत्या कर दी गई. इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए हैप्पी के पिता ने कहा, "मेरा बेटा, जो कांग्रेस का नेता है, एक लड़की के तलाक के केस में उसकी मदद कर रहा था, जिसकी वजह से उसे कई धमकियां मिली थीं." हैप्पी के चाचा जसविंदर सिंह ने कहा, "जब हैप्पी अपने जिम में आया, तो कुछ अनजान लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. उसे करीब 8-9 गोलियां लगीं." उन्होंने कहा, "एक पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. हैप्पी, निहाल सिंह वाला के आप विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर की मदद से उनके बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा था, जिन्होंने हैप्पी की सुरक्षा के लिए एक गनमैन का इंतज़ाम किया था." लेकिन बाघा पुराना के आप विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद, जो लड़के का पक्ष ले रहे थे, हैप्पी को धमकाते थे और कहते थे कि इस मामले में दखल न दें." जसविंदर ने आगे कहा, "मनप्रीत सिंह, जोबन सिंह, जसवंत सिंह (जैमल वाला), जस्सू और विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए. 4-5 हमलावर अज्ञात हैं."