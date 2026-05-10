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पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिनों की ED रिमांड पर, 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले का आरोप

चंडीगढ़ में शनिवार, 9 मई, 2026 को PMLA केस के सिलसिले में ED द्वारा पंजाब के मिनिस्टर संजीव अरोड़ा को अरेस्ट करने के बाद ले जाते सिक्योरिटी वाले लोग. ( IANS )