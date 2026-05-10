पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिनों की ED रिमांड पर, 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले का आरोप
शनिवार को ईडी ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को करीब 100 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था.
Published : May 10, 2026 at 3:14 PM IST
चंडीगढ़ः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम के सेशंस कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है. शनिवार देर रात ईडी ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को करीब 100 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी (GST) घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया था.
IANS न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईडी ने संजीव अरोड़ा की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन वकीलों की दलीलों के बाद मजिस्ट्रेट मुनमुन चौधरी ने 7 दिनों की रिमांड मंजूर की.
राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला
संजीव अरोड़ा के वकील अर्जुन ने ईडी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने कहा कि ईडी ने 5 मई को मामला दर्ज किया और 9 मई की सुबह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस बीच कोई वास्तविक जांच नहीं की गई. वकील ने दावा किया कि उन्हें अभी तक एफआईआर (FIR) की कॉपी भी नहीं दी गई है. अदालत ने अब मंत्री को 16 मई को दोबारा गुरुग्राम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
100 करोड़ रुपये का कथित फर्जी जीएसटी
ईडी अधिकारियों के अनुसार, यह जांच 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन की कथित फर्जी जीएसटी खरीद के इर्द-गिर्द घूम रही है. जांचकर्ताओं का दावा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), निर्यात से जुड़े जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए दिल्ली स्थित फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी खरीद बिल तैयार किए गए थे. इस कार्रवाई के दौरान, एजेंसी ने 'हैम्प्टन स्काई रियल्टी लिमिटेड' के परिसरों की भी तलाशी ली, जो इस मामले में जांच के घेरे में है।
आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर साधा निशाना
मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर हुई ईडी की छापेमारी पर पंजाब के 'आप' प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा, "हमें पता चला है कि ईडी की टीमें फिर से संजीव अरोड़ा के घर पहुंची हैं. मैं भाजपा, ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं और भगत सिंह की धरती है. मैं उनसे अपनी ये हरकतें बंद करने के लिए कहता हूं."
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