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पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा देर रात गुरुग्राम कोर्ट में पेश, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का एक्शन, आज प्रदर्शन करेगी AAP

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद देर रात गुरुग्राम कोर्ट में पेश.

Punjab Minister Sanjeev Arora
Punjab Minister Sanjeev Arora (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 10, 2026 at 7:40 AM IST

2 Min Read
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गुरुग्राम: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद देर रात गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया. केंद्रीय जांच एजेंसी ED उन्हें पंजाब से लेकर गुरुग्राम पहुंची, जहां कोर्ट नंबर-1 में स्पेशल पेशी करवाई गई. ड्यूटी मजिस्ट्रेट को देर रात कोर्ट परिसर बुलाया गया और स्पेशल ड्यूटी के दौरान सुनवाई हुई. इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में हलचल तेज कर दी है.

चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी पर हुई रेड: जानकारी के मुताबिक शनिवार को ED की टीम ने चंडीगढ़ के सेक्टर-2 स्थित मंत्री संजीव अरोड़ा की सरकारी कोठी पर छापा मारा. उस समय वो कोठी में ही मौजूद थे. टीम ने उनसे करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की. पूछताछ के दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी खंगाले गए. इसके बाद शाम करीब 5 बजे ED की टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हुई.

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा देर रात गुरुग्राम कोर्ट में पेश (ETV Bharat)

देर रात गुरुग्राम की कोर्ट नंबर-1 में हुई स्पेशल पेशी: बताया जा रहा है कि टीम चंडीगढ़ और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में उन्हें लेकर दिल्ली के लिए निकली. गिरफ्तारी के बाद उन्हें देर रात गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट परिसर में सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी. ED की टीम ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की प्रक्रिया शुरू की गई. मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि ED की तरफ से अब तक पूरे केस को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आप पार्टी: संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है. आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा "केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है. आम आदमी पार्टी रविवार को पूरे पंजाब में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. जिला मुख्यालयों पर AAP नेता प्रदर्शन और घेराव करेंगे."

दिल्ली में आगे होगी पूछताछ: सूत्रों के मुताबिक ED अब संजीव अरोड़ा से दिल्ली में आगे पूछताछ करेगी. एजेंसी इस केस में पैसों के लेनदेन, कंपनियों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है. आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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