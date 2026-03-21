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पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ा है मामला

चंडीगढ़: पंजाब की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. यह घटनाक्रम अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की मृत्यु के बाद सामने आया है.

खबरों के अनुसार, रंधावा ने अपनी मृत्यु के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के एक मंत्री को जिम्मेदार ठहराया था. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें मृतक ने कथित तौर पर लालजीत भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो में रंधावा को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने मंत्री के डर से यह कदम उठाया है.

लालजीत भुल्लर का स्पष्टीकरण

अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि ये आरोप "निराधार और झूठे" हैं. एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और निष्पक्ष जांच का समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इस मामले की उचित जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपना इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया ताकि उनका पद जांच में कोई बाधा न बने.

मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा उठाए गए इस कदम को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताया. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भुल्लर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है ताकि जांच में कोई रुकावट न आए.

उन्होंने इस मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भुल्लर का विभाग जल्द ही किसी अन्य मंत्री को सौंप दिया जाएगा.