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पंजाब में एक शख्स की मौत पर बहन ने उठाए सवाल, दफनाने के 20 दिन बाद शव को कब्र से बाहर निकाला गया

पंजाब में एक शख्स की मौत पर उठे सवाल के बाद कब्र से शव को बाहर निकाला गया ( ETV Bharat )

जांच अधिकारी अश्वनी कुमार ने कहा कि, प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनी मसीह की मौत 27 जुलाई, 2026 को हुई थी. उस समय, परिवार के सदस्यों ने रीति-रिवाजों के अनुसार उनका शव दफनाया था. कुछ दिनों बाद, मृतक की बहन कोमल, जो पखोके गांव की रहने वाली बताई जाती हैं, ने अपने भाई की मौत की वजह पर शक जताया और इस संबंध में प्रशासन के सामने अपना बयान दर्ज कराया.

मृतक की पहचान टेड कलां के रहने वाले सोनी मसीह के तौर पर हुई है. परिवार की तरफ से मौत के हालात पर सवाल उठाने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है. मृतक की बहन ने अपने भाई की मौत की वजह पर शक जताया है.

अमृतसर: पंजाब में अजनाला निर्वाचन क्षेत्र के टेड कलां गांव में लगभग 20 दिन पहले मरे एक व्यक्ति का शव कब्र से बाहर निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वह इसलिए क्योंकि परिवार ने मौत की वजह पर शक जताया था.

जांच अधिकारी अश्वनी कुमार ने कहा कि, परिवार द्वारा शक जताए जाने और मामले की गंभीरता को देखते हुए, शव को कब्र से बाहर निकालने और मेडिकल जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की गई. इसके लिए अजनाला के एसडीएम से इजाजत ली गई. इजाजत मिलने के बाद, कब्र खोदी गई और प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया."

उन्होंने कहा कि, शव को कब्रिस्तान से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. जांच अधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान, "कार्यकारी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सरदार काहन सिंह और अजनाला के मेडिकल ऑफिसर के साथ संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद थे.

अधिकारियों की देखरेख में शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. उन्होंने कहा कि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी. वहीं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि "यह कार्रवाई परिवार की शिकायत और मौत को लेकर जताई गई शंका के आधार पर की गई है.

अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अहम सबूत साबित होगी. रिपोर्ट में मौत की असली वजह के बारे में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर पुलिस और प्रशासन आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सोनी मसीह की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई या इसके पीछे कोई और वजह थी.

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