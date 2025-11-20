लुधियाना में पुलिस के साथ आतंकियों की मुठभेड़, दो आतंकी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और भारी संख्या में हथियार बरामद
पुलिस ने दो आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इनसे दो हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद हुआ है.
Published : November 20, 2025 at 9:42 PM IST
लुधियाना (पंजाब): लुधियाना पुलिस की गुरुवार को देर शाम दो आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई. पुलिस को दो आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. आतंकी हैंड ग्रेनेड के साथ किसी बड़ी घटना के अंजाम देने की फिराक में थे.
लुधियाना के लाडोवाल के पास पुलिस की एक टीम गश्त पर थी. इसी दौरान दो आतंकवादी वहां से गुजर रहे थे. पुलिस ने शक होने पर उन्हें रुकने के लिए तो वह भाग निकले. इस पर पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, इस पर आतंकियों के द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई. इसबीच पुलिस ने दोनों आतंकियों को घेर लिया. वहीं पुलिस की फायरिंग वे दोनों घायल हो गई. पुलिस ने पकड़ने के साथ ही दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.
#WATCH | Punjab: Two people, with links to a terror module which is in touch with Pakistan's ISI, shot in an encounter with Police in Ludhiana. Both have been rushed to a hospital. Two Chinese-made grenades, 5 sophisticated pistols which came from across the border, and live… pic.twitter.com/8W8Gamlg81— ANI (@ANI) November 20, 2025
दूसरी तरफ घायल हुए आतंकवादियों के पास से पुलिस ने दो हैंड ग्रेनेड के अलावा पांच मॉड्यूल पिस्टल के साथ ही पचास से अधिक कारतूस बरामद किए हैं. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने घटना के बाद में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया.
Ludhiana, Punjab: Police Commissioner Swapan Sharma arrived at the spot near Ladhowal Toll Plaza pic.twitter.com/tGWn2kYYGA— IANS (@ians_india) November 20, 2025
उन्होंने बताया, "दो क्रिमिनल्स को पकड़ा गया क्योंकि वे कथित तौर पर ग्रेनेड किसी दूसरी पार्टी को देने की प्लानिंग कर रहे थे. ऑपरेशन के दौरान, पांच मॉड्यूल पिस्टल और दो चाइनीज ग्रेनेड बरामद किए गए. संदिग्धों की पहचान और वे किस खास घटना की प्लानिंग कर रहे थे, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी, क्योंकि जांच अभी चल रही है..."
Ludhiana, Punjab: Police Commissioner Swapan Sharma says, " two criminals were trapped as they were allegedly planning to hand over the grenades to another party. during the operation, five module pistols and two chinese grenades were recovered. details regarding the suspects’… pic.twitter.com/fWRusqchVT— IANS (@ians_india) November 20, 2025
पुलिस के मुताबिक घायल आतंकियों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. साथ ही पुलिस इसे आतंकी मॉड्यूल मानकर चल रही है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से चलाया जा रहा था. पुलिस ने पहले इनके तीन साथी बिहार, हरियाणा और पंजाबी गिरफ्तार किए हैं. पुलिस के मुताबिक दोनों खालिस्तानी आतंकवादियों को नामित जगहों पर हैंड ग्रेनेड फेंकने थे.
