लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हिंसा: विरोध-प्रदर्शन के चलते रेगुलर क्लास और मिड-टर्म परीक्षाएं स्थगित
कई स्टूडेंट्स सोमवार सुबह जल्दी घर चले गए क्योंकि अधिकारियों ने 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास बंद कर दीं.
Published : September 28, 2026 at 11:39 AM IST
कपूरथला/जालंधर (पंजाब): पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के हॉस्टल में एक छात्रा से कथित रेप की खबर के बाद वहां हालात बेकाबू हैं. रविवार को हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आज सोमवार (28 सितंबर) से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड करने का ऐलान किया है.
इसके अलावा, मिड-टर्म परीक्षाएं भी अगले आदेश तक टाल दी गई हैं.अधिकारियों ने यह भी बताया कि परीक्षाओं का नया शेड्यूल छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम (UMS) के जरिए अलग से शेयर किया जाएगा. यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को अपने माता-पिता या अभिभावकों से सलाह-मशविरा करने के बाद इन 10 दिनों के दौरान घर लौटने की इजाजत दी है. साथ ही, कैंपस में ही रहने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने हॉस्टल या रहने की जगह के अंदर ही रहें और कोई इमरजेंसी न होने पर बाहर न निकलें.
इसके अलावा, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अशांति या गैर-जरूरी गतिविधियों में शामिल न होने की अपील की है. जो आधिकारिक नोटिस जारी की गई है उसमें कहा गया है कि सभी छात्रों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए, 28 सितंबर, 2026 (सोमवार) से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास बंद रहेंगी. मिड-टर्म परीक्षाएं अगले आदेश तक टाल दी गई हैं. परीक्षा का नया शेड्यूल अलग से बताया जाएगा.
बता दें, कॉलेज कैंपस के जी-3 हॉस्टल की एक छात्रा के साथ लगभग तीन दिन पहले एक बाहरी व्यक्ति ने कथित तौर पर रेप किया गया था, जिसके बाद रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया कि हालांकि घटना के बाद छात्रा घर लौट आई है, लेकिन मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है. वहीं, आंदोलन कर रहे छात्रों ने कथित तौर पर यूनिवर्सिटी की संपत्ति में तोड़-फोड़ की और गाड़ियां जला दीं. वे इस मामले की पुलिस जांच और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.
नारेबाजी करते हुए सैकड़ों छात्रों ने जालंधर-फ़गवाड़ा हाईवे जाम कर दिया, जहां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. FIR दर्ज होने के बाद ही विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया गया. पुलिस ने बताया कि छात्रों की शिकायत के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है. हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में रेप की किसी भी घटना के दावों को खारिज करते हुए उन्हें 'अफवाह' करार दिया है.
#WATCH | Punjab DGP Gaurav Yadav says, "On the intervening night of 26-27 September, late-night rumours started circulating about certain incidents inside Lovely Professional University campus. A large number of students came out. There were some incidents of vandalism; a portion… https://t.co/qRKi0cT8Yg pic.twitter.com/p78rD42c60— ANI (@ANI) September 28, 2026
रविवार को विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर मौजूद DIG नवीन सिंगला ने कहा कि छात्रों से मिली जानकारी और बयानों के आधार पर, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस के पास पीड़ित की पहचान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. FIR में G-3 हॉस्टल का जिक्र है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामला स्पष्ट हो जाएगा.
#WATCH | Phagwara, Punjab: Early-morning visuals of the aftermath outside Lovely Professional University, where the protest by students turned violent.— ANI (@ANI) September 28, 2026
Students clashed with police and set vehicles on fire. pic.twitter.com/8bvScJpHAQ
DIG ने कहा कि जांच में तकनीकी सबूतों को बहुत अहम माना जाता है. पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस और G-3 हॉस्टल के आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच करेगी. इस कोशिश का मकसद घटना से जुड़ी गतिविधियों और इसमें शामिल लोगों की आवाजाही के बारे में जानकारी जुटाना है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक किसी भी व्यक्ति की पहचान आरोपी के तौर पर नहीं की गई है. अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध सबूतों और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
#WATCH | Phagwara, Punjab | Students leave for home as Lovely Professional University (LPU) suspends regular classes for 10 days from 28th September and postpones Mid-Term Examinations, following a protest by students that turned violent— ANI (@ANI) September 28, 2026
Early morning visuals from outside the… pic.twitter.com/sTsT6qe739
SP (जांच) हरिंदर गिल ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि रविवार रात से हालात शांत हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड कर दी हैं. इसलिए, छात्र अब कैंपस से जा रहे हैं. अब कोई विरोध या हिंसा नहीं हो रही है. हमने कैंपस के सभी गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया है.
पढ़ें: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में फिर भड़की हिंसा: स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प, लाठीचार्ज और पथराव