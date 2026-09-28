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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हिंसा: विरोध-प्रदर्शन के चलते रेगुलर क्लास और मिड-टर्म परीक्षाएं स्थगित

पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र बसों और होर्डिंग पर चढ़ गए. ( ANI )

कपूरथला/जालंधर (पंजाब): पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के हॉस्टल में एक छात्रा से कथित रेप की खबर के बाद वहां हालात बेकाबू हैं. रविवार को हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आज सोमवार (28 सितंबर) से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड करने का ऐलान किया है.

इसके अलावा, मिड-टर्म परीक्षाएं भी अगले आदेश तक टाल दी गई हैं.अधिकारियों ने यह भी बताया कि परीक्षाओं का नया शेड्यूल छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम (UMS) के जरिए अलग से शेयर किया जाएगा. यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को अपने माता-पिता या अभिभावकों से सलाह-मशविरा करने के बाद इन 10 दिनों के दौरान घर लौटने की इजाजत दी है. साथ ही, कैंपस में ही रहने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने हॉस्टल या रहने की जगह के अंदर ही रहें और कोई इमरजेंसी न होने पर बाहर न निकलें. इसके अलावा, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अशांति या गैर-जरूरी गतिविधियों में शामिल न होने की अपील की है. जो आधिकारिक नोटिस जारी की गई है उसमें कहा गया है कि सभी छात्रों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए, 28 सितंबर, 2026 (सोमवार) से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास बंद रहेंगी. मिड-टर्म परीक्षाएं अगले आदेश तक टाल दी गई हैं. परीक्षा का नया शेड्यूल अलग से बताया जाएगा. रविवार को फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई और उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी. (ANI) बता दें, कॉलेज कैंपस के जी-3 हॉस्टल की एक छात्रा के साथ लगभग तीन दिन पहले एक बाहरी व्यक्ति ने कथित तौर पर रेप किया गया था, जिसके बाद रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया कि हालांकि घटना के बाद छात्रा घर लौट आई है, लेकिन मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है. वहीं, आंदोलन कर रहे छात्रों ने कथित तौर पर यूनिवर्सिटी की संपत्ति में तोड़-फोड़ की और गाड़ियां जला दीं. वे इस मामले की पुलिस जांच और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.