पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी.
By Sumit Saxena
Published : May 25, 2026 at 4:24 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
पंजाब में आठ नगर निगमों समेत 104 नगर निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा. वोटों की गिनती 29 मई को होगी. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं और उन्होंने एडीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि ईवीएम ही सामान्य होना चाहिए.
बेंच ने कहा कि वह अभी चुनाव प्रक्रिया को अस्थिर नहीं कर सकती, क्योंकि उसने सवाल किया कि याचिकाकर्ता रुचिता गर्ग इतनी देर से उसके सामने क्यों आईं.
पीठ ने कहा, "चुनाव कल हैं, अब क्या किया जा सकता है? समय नहीं बचा है."
बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को चुनाव शेड्यूल का औपचारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है.
बेंच ने कहा, "आपको पता था कि चुनाव होने वाले हैं. पहले भी कई दौर की मुकदमेबाजी हो चुकी है." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने से भी मना कर दिया और कहा कि यह बहुत गंभीर रोक है और कोर्ट ऐसा नहीं करेगा.
बेंच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गर्ग की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने आने वाले पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से बैलेट पेपर पर कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी.
एसईसी ने पहले हाई कोर्ट को बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तय शेड्यूल के हिसाब से ईवीएम नहीं दे पाया. राज्य के वकील ने रख-रखाव के आधार पर याचिका का विरोध किया. राज्य के वकील ने रख-रखाव के आधार पर याचिका का विरोध किया. राज्य के वकील ने रख-रखाव के आधार पर याचिका का विरोध किया.
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