ETV Bharat / bharat

एकतरफा प्यार का खूनी अंत: लॉ कॉलेज छात्रा को मारने के बाद छात्र ने भी तोड़ा दम, अपनों ने फेरा मुंह

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )