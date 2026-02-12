ETV Bharat / bharat

एकतरफा प्यार का खूनी अंत: लॉ कॉलेज छात्रा को मारने के बाद छात्र ने भी तोड़ा दम, अपनों ने फेरा मुंह

तरनतारन के लॉ कॉलेज की छात्र को क्लासरूम में गोली मारने के बाद खुद को गोली मारने वाले स्टूडेंट की मौत हो गई.

Punjab law college student dies
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 5:19 PM IST

तरनतारन(पंजाब): प्यार जब जुनून और पागलपन की हदें पार कर जाए, तो वह सिर्फ तबाही लेकर आता है. तरनतारन के लॉ कॉलेज में क्लासरूम के भीतर शुरू हुआ खून का यह खेल अब पूरी तरह खत्म हो गया. जिस छात्र प्रिंस राज ने एकतरफा प्यार में अपनी ही सहपाठी के माथे पर गोली दागकर उसकी जान ले ली थी, आखिरकार उसकी भी सांसें थम गईं. लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि उसके खौफनाक कदम से आहत परिवार का कोई भी सदस्य उसकी लाश लेने तक नहीं आया.

क्या था पूरा मामला?

यह रूह कंपा देने वाला गोलीकांड 9 फरवरी की सुबह गांव उस्मा के माई भागो लॉ कॉलेज में हुआ था. प्रिंस राज नाम के छात्र ने क्लास में दाखिल होकर अपनी सहपाठी छात्रा को निशाना बनाया और उसके माथे में गोली मार दी थी. इसके तुरंत बाद प्रिंस ने खुद के सिर में भी गोली मार ली थी. छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई थी. लेकिन, प्रिंस पिछले तीन दिनों से अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में मौत से जूझ रहा था.

बचने की उम्मीद थी कम

प्रिंस के दिमाग में गोली फंसी हुई थी. डॉक्टरों ने उसकी हालत चिंताजनक बतायी थी. डॉक्टरों के अनुसार उसके बोलने की उम्मीद बहुत कम थी, फिर भी कोई नतीजा निकलने में 24 घंटे की उम्मीद जतायी थी. लेकिन रात होते ही प्रिंस की मौत हो गई. एक ओर जहां छात्रा की मौत से उसका परिवार सदमे में है, वहीं आरोपी छात्र प्रिंस राज की मौत के बाद अस्पताल में एक सन्नाटा पसरा हुआ है.

अस्पताल में लावारिस पड़ी है लाश

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. चंद्र प्रकाश ने बताया, "प्रिंस राज की बॉडी कल रात हमारे पास लाई गई थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. फिलहाल पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया रुकी हुई है, क्योंकि न तो परिवार का कोई सदस्य आया है और न ही पुलिस की ओर से कोई औपचारिक संपर्क किया गया है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी."

