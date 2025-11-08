ETV Bharat / bharat

पंजाब: NRI की हत्या के मामले में KLF से जुड़े गैंगस्टर समेत दो गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने इटली में रहने वाले एनआरआई की हत्या के मामले में आरोपियों को गिफ्तार किया है जो कथित रूप से केएलएफ से जुड़े हैं.

PUNJAB KLF LINKED GANGSTER ARREST
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 2:08 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने एक एनआरआई की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है. इस मामले में आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से हथियारों का एक जखीरा भी बरामद किया. इसमें पिस्तौल, रिवॉल्वर, कारतूस शामिल हैं.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पुलिस के अनुसार इटली में रहने वाले एनआरआई मलकीत सिंह की नृशंस हत्या के सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. इनकी गिरफ्तारी अमृतसर के राजा सांसी इलाके से हुई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिक्रमजीत सिंह उर्फ ​​बिक्रम और करण के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार बिक्रमजीत सिंह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से जुड़ा है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले शामिल हैं. पुलिस के अनुसार वह 2018 में राजा सांसी में एक धार्मिक सभा पर हुए ग्रेनेड हमले में भी शामिल था.

एक्स पर एक पोस्ट में पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने लिखा, 'एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने दो आरोपियों - बिक्रमजीत सिंह उर्फ ​​बिक्रम और करण को अमृतसर से गिरफ्तार किया है. वे इटली निवासी मलकीत सिंह की नृशंस हत्या में शामिल थे.'

प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि बिक्रमजीत अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर काम करता था, जिन्होंने उसे पंजाब में सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से अवैध हथियार खरीदने का निर्देश दिया था. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हथियारों का एक जखीरा भी बरामद किया. इसमें चार पिस्तौल और एक रिवॉल्वर, पिस्तौल, एक .45 कैलिबर विदेशी निर्मित पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और कई कारतूस शामिल हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर बिक्रमजीत ने पंजाब में सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से अवैध हथियार मँगवाया था.' इसमें आगे कहा गया, 'नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों सहित पूरी सांठगांठ को उजागर करने के लिए आगे की जाँच जारी है. पंजाब पुलिस पंजाब की सुरक्षा के लिए संगठित अपराध और आतंकी नेटवर्क को

इसमें आगे कहा गया, 'नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों सहित पूरी सांठगांठ का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जाँच जारी है. पंजाब की सुरक्षा के लिए संगठित अपराध और आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है.' मामले में आगे की जाँच जारी है.'

