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लुधियाना से UP जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बची 80 यात्रियों की जान

पंजाब के खन्ना में लुधियाना-अमृतसर हाईवे पर बस में लगी आग. ( ETV Bharat )