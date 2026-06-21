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लुधियाना से UP जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बची 80 यात्रियों की जान

पंजाब के खन्ना में लुधियाना-अमृतसर हाईवे पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जा रही एक एसी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई.

Punjab Khanna Bus Fire
पंजाब के खन्ना में लुधियाना-अमृतसर हाईवे पर बस में लगी आग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
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खन्ना (पंजाब): लुधियाना-अमृतसर नेशनल हाईवे पर रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब यात्रियों से भरी स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. बस में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 80 से 100 यात्री सवार थे. ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

लुधियाना से उत्तर प्रदेश जा रही थी बस

जानकारी के मुताबिक, यह बस लुधियाना से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले जा रही थी. जब बस खन्ना के पास विजा गांव पहुंची, तो अचानक उसमें आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगते ही बस में चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई. जान बचाने के लिए कुछ यात्रियों ने बस से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं. कुछ लोग मामूली रूप से झुलस गए. घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया.

पूरी बस जलकर राख

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस और यात्रियों का सारा कीमती सामान जलकर राख हो चुका था. हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यात्रियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह तकनीकी खराबी (शॉर्ट सर्किट) बताई जा रही है.

क्या कहते हैं अधिकारी

खन्ना की एसडीएम स्वाति टिवाना ने घटनास्थल का दौरा कर राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने बताया - "यह यूपी नंबर की बस थी, सभी यात्री लुधियाना से यूपी जा रहे थे, रास्ते में इसमें आग लग गई, सभी यात्री सुरक्षित हैं, यह एक एसी स्लीपर बस थी, हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, बस में करीब 100 यात्री सवार थे." प्रशासन ने प्रभावित यात्रियों को जरूरी मदद देने और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के इंतजाम किए हैं.

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