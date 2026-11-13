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जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की पैरोल, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

सांसद अमृतपाल सिंह. ( file photo-ETV Bharat )

अमृतसर: असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें 14 नवंबर को उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल दी है.

इस बारे में सांसद अमृतपाल सिंह के वकील एडवोकेट करमवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी.उन्होंने कहा, "सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल से जुड़ा मामला एडिशनल सेशंस जज हिमेश कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होकर अमृतपाल सिंह को सिर्फ उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 14 नवंबर को एक दिन की पैरोल दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के चाचा सरदार हरजीत सिंह को तीन दिन की पैरोल दी है, जबकि उनके एक करीबी रिश्तेदार को दो दिन की मोहलत दी है."

करमवीर सिंह ने कहा, "हमने कोर्ट में 14 से 17 नवंबर तक कुल तीन दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अमृतपाल सिंह को सिर्फ अंतिम संस्कार वाले दिन ही आने की इजाजत दी है. वहीं, उनके चाचा हरजीत सिंह को पूरे तीन दिन की पैरोल मिली है." परिवार उठाएगा खर्च

पैरोल की शर्तों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए वकील करमवीर सिंह ने कहा कि "कोर्ट ने शर्त रखी है कि इस पूरी यात्रा और सुरक्षा इंतजाम पर होने वाला सारा खर्च परिवार उठाएगा. कोर्ट के बताए आदेश के मुताबिक सभा कानून औपचारिकता पूरी की जाएंगी और बताए गए खर्चे जमा कर दिए जाएंगे."