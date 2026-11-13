जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की पैरोल, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
वारिस पंजाब दे प्रमुख और खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं.
Published : November 13, 2026 at 3:45 PM IST
अमृतसर: असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें 14 नवंबर को उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल दी है.
इस बारे में सांसद अमृतपाल सिंह के वकील एडवोकेट करमवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी.उन्होंने कहा, "सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल से जुड़ा मामला एडिशनल सेशंस जज हिमेश कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होकर अमृतपाल सिंह को सिर्फ उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 14 नवंबर को एक दिन की पैरोल दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के चाचा सरदार हरजीत सिंह को तीन दिन की पैरोल दी है, जबकि उनके एक करीबी रिश्तेदार को दो दिन की मोहलत दी है."
करमवीर सिंह ने कहा, "हमने कोर्ट में 14 से 17 नवंबर तक कुल तीन दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अमृतपाल सिंह को सिर्फ अंतिम संस्कार वाले दिन ही आने की इजाजत दी है. वहीं, उनके चाचा हरजीत सिंह को पूरे तीन दिन की पैरोल मिली है."
परिवार उठाएगा खर्च
पैरोल की शर्तों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए वकील करमवीर सिंह ने कहा कि "कोर्ट ने शर्त रखी है कि इस पूरी यात्रा और सुरक्षा इंतजाम पर होने वाला सारा खर्च परिवार उठाएगा. कोर्ट के बताए आदेश के मुताबिक सभा कानून औपचारिकता पूरी की जाएंगी और बताए गए खर्चे जमा कर दिए जाएंगे."
अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाने की प्रक्रिया के बारे में वकील ने कहा कि खर्चे परिवार उठाएगा, लेकिन उसे सुरक्षित पंजाब लाने और वापस ले जाने का पूरा इंतजाम राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां करेंगी. कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने और सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद, सिक्योरिटी टीम यहां से डिब्रूगढ़ जाएगी और उन्हें पंजाब ले आएगी.
1.97 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी
अमृतपाल सिंह ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव खडूर साहिब से लड़ा था और अपने विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को करीब 1.97 लाख वोटों से हराया था. वहीं अमृतपाल पर अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला करने समेत कुल 12 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और बड़ी जीत हासिल की.
अमृतपाल जेल में क्यों हैं?
बता दें कि सांसद अमृतपाल सिंह पर आरोप है कि साल 2023 में उनने नेतृत्व में 200-250 लोगों के एक ग्रुप ने अपने एक साथी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया था. पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए अमृतपाल सिंह समेत 10 लोगों पर एनएसए लगाकर उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया था.
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