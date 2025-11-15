ETV Bharat / bharat

सिख तीर्थयात्री समूह के साथ पाकिस्तान गई कपूरथला की महिला वापस नहीं लौटी, SGPC ने सरकार पर बोला हमला

प्रताप सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि "यदि महिला किसी से ऑनलाइन चैट कर रही थी या उसके इरादे संदिग्ध थे, तो यह पता लगाना सरकार का कर्तव्य था."

प्रताप सिंह ने कहा कि "एसजीपीसी के पास आए जत्थे की आधिकारिक सूची में बाकी श्रद्धालुओं के साथ इस महिला का नाम भी शामिल था. एसजीपीसी ने भी इन सभी श्रद्धालुओं को सरकारी सूची के आधार पर ही जाने की अनुमति दी, क्योंकि हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करना सरकार की ज़िम्मेदारी है."

हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करना सरकार की जिम्मेदारी- एसजीपीसी इस संबंध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सचिव प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इस घटना पर चिंता जताई और सरकार की जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल उठाए.

जिसकी पहचान कपूरथला ज़िले के डाकखाना टिब्बा स्थित गाँव अमनपुर की रहने वाली सरबजीत कौर के रूप में हुई है। वहीं अब इस महिला के लापता होने और फिर वहां शादी करने की खबर के बाद यह मामला गंभीर रूप ले चुका है. हालांकि, शादी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार रात जब यह समूह भारत लौटा तो तीर्थयात्रियों के बीच कौर नहीं मिलीं. वहीं अब इस महिला के लापता होने और फिर वहां शादी करने की खबर के बाद यह मामला गंभीर रूप ले चुका है. हालांकि, शादी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

महिला की पहचान सरबजीत कौर के रूप में हुई है और वह कपूरथला जिले की निवासी है. कौर 1,900 से अधिक सिख सदस्यों वाले उस जत्थे का हिस्सा थीं जो चार नवंबर को अटारी-वाघा सीमा के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था. वे गुरुद्वारा ननकाना साहिब में 'प्रकाश पर्व' समारोह में शामिल होने और अन्य महत्वपूर्ण सिख धर्मस्थलों के दर्शन करने गए थे.

अमृतसर : गुरु नानक देव की 556वीं जयंती से संबंधित समारोह के लिए पाकिस्तान गए जत्थे में शामिल एक महिला तीर्थयात्री पड़ोसी देश से वापस नहीं लौटी. यह जानकारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने दी.

उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा एजेंसियों ने समय पर पूछताछ की होती तो महिला को सीमा पार करने से पहले ही रोक लिया गया होता, जैसे पिछले कुछ दिनों में कई अन्य यात्रियों को रोका गया.

सचिव ने आगे कहा कि यह घटना सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिख समुदाय के लिए कलंक है, क्योंकि समूह में शामिल हर व्यक्ति सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है. उन्होंने महिला के कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि उसे पहले अपने परिवार और समुदाय के बारे में सोचना चाहिए था.

'जांच प्रक्रिया को सख्त करने की आवश्यकता'

प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि हालांकि सरकार ने पाकिस्तान यात्रा के लिए वीजा और सुविधाओं में लचीलापन दिखाया है, लेकिन इस तरह की घटना से साबित होता है कि जांच प्रक्रिया को और सख्त करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में जत्थे के साथ जाने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई गलती या गलत कदम न उठ जाए.

उन्होंने कहा, ‘‘हर तीर्थयात्री की उचित जांच करना सरकार का कर्तव्य है, हर किसी की पृष्ठभूमि के बारे में जानना भी सरकार का काम है. अगर उस महिला की समय पर जांच होती तो समय रहते पता चल जाता कि वह किससे चैट कर रही है या किसके संपर्क में है, यह बात सरकार को पता होनी चाहिए, अगर सही तरीके से सभी से पूछताछ की जाए तो ऐसे गलत तत्वों को जो देश को बदनाम करते हैं, उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए."

पुलिस का क्या कहना है

पुलिस अधिकारी ने वहां जानकारी देते हुए बताया कि "अभी तक सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई सरबजीत कौर न तो वापस लौटी है और न ही वह किसी और को मिली है. हम इस मामले में पहुंची जानकारी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं. जल्द ही उक्त महिला के साथियों की भी तलाश की जाएगी, जो उसके भागने के संबंध में जानकारी दे सकें. हमें पता चला है कि इस महिला का कुछ आपराधिक इतिहास है. सरबजीत कौर के बारे में बात करें तो उसके खिलाफ कुछ साल पहले विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 385, 385, 34 दर्ज हैं.वर्ष 2016 में उनके खिलाफ धारा 375, 365, 366 और 366-ए के तहत मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से कई मामले ऐसे हैं जिनमें वह बरी हो गईं और अब उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है."

उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा पूछताछ करती है, क्योंकि सरकार ने 100 प्रतिशत वीजा दिया, लेकिन जब उन्होंने पूछताछ की तो 20-25 लोगों को सीमा पर रोका गया, उन्हें सिर्फ इसलिए रोका होगा क्योंकि उनकी रिपोर्ट सही नहीं होगी या कोई और कारण होगा, लेकिन यह महिला भी उनमें से रही होगी.अगर इस महिला के बारे में भी ठीक से पूछताछ की गई होती तो उसे भी सीमा पार करने से रोक दिया गया होता.

ये भी पढ़ें- इस साल वैष्णो देवी मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 25 लाख कम रहने की उम्मीद