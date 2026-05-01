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पंजाब: ISI के लिए जासूसी के आरोप में 2 गिरफ्तार, CCTV कैमरों के जरिए सेना की जानकारी भेजा पाकिस्तान

दोनों आरोपी भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहे थे. पुलिस ने आरोपियो के पास से 1 सिम बेस्ड सीसीटीवी कैमरा (IMOU), 4 स्मार्ट मोबाइल फोन और 1 वाई-फाई मॉडेम बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिला फिरोजपुर के रहने वाले सोना और संदीप सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई है.

कपूरथला: पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की. इस कार्रवाई के दौरान देश विरोधी जासूसी गतिविधियों में शामिल दो आरोपियों को महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया.

एसएसपी गौरव तूरा ने बताया कि 28 अप्रैल को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कपूरथला शहर में आर्मी कैंट के पास एक सिम आधारित सीसीटीवी कैमरे के जरिए सेना की गतिविधियों की लाइव फुटेज पाकिस्तान भेजी जा रही है. सूचना मिलते ही थाना सिटी कपूरथला में कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू की गई. 29 अप्रैल तड़के करीब 2 बजे संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों सोना और संदीप सिंह निवासी फिरोजपुर को गिरफ्तार कर लिया.



उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोना ने करीब एक महीने पहले मॉडल टाउन कपूरथला में अपनी पत्नी के नाम पर दुकान किराए पर ली थी. दोनों ने मिलकर दुकान के पास खंभे पर सिम बेस्ड सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जिससे शहर और सेना की गतिविधियों की लाइव जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी. इस कैमरे का एक्सेस आरोपियों के मोबाइल के अलावा पाकिस्तान में बैठे ‘फौजी’ नाम के एजेंट के पास भी था.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों को इस काम के बदले 35,000 रुपये नकद मिले थे. इसके अलावा संदीप सिंह ने कबूल किया कि उसे सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई 1 किलो हेरोइन आगे सप्लाई करने के लिए 50,000 रुपये मिले थे. दोनों आरोपी इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लगातार पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे.

जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान के एजेंट से इनका संपर्क केंद्रीय जेल बरनाला में बंद एक आरोपी के जरिए हुआ था, जिसे इस मामले में अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है. पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड लिया. मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य लिंक खंगाले जा रहे हैं.