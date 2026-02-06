ETV Bharat / bharat

पंजाब: आम आदमी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या, गुरुद्वारे के बाहर घटना को दिया अंजाम

घटना सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर हुई, जब लकी ओबेरॉय सुबह की प्रार्थना के बाद गुरुद्वारे से बाहर आ रहा था.

MAN SHOT DEAD JALANDHAR PUNJAB
आम आदमी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 11:56 AM IST

2 Min Read
जालंधर (पंजाब): पंजाब के जालंधर से एक बड़ी घटना सामने आई है. शहर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर उस समय दहशत फैल गई जब सुबह की प्रार्थना के लिए निकले एक व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. मृतक की पहचान लकी ओबेरॉय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक आम आदमी पार्टी के जालंधर कैंट निर्वाचन क्षेत्र की प्रभारी राजविंदर कौर थियारा का करीबी था.

गुरुद्वारा साहिब से निकलते ही मारी गोलियां
मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक घटना सुबह करीब 7:30 बजे हुई. दो युवक एक्टिवा से आए और लकी ओबेरॉय पर तड़ातड़ गोलियां चला दी. लकी हमेशा की तरह सुबह की प्रार्थना करके गुरुद्वारा साहिब से बाहर आ रहा था. जब वह अपनी कार में बैठकर जाने वाला था कि हमलावरों ने 7 से 8 राउंड गोलियां चलाईं. गोलियां लगने से युवक की हालत गंभीर हो गई. उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

MAN SHOT DEAD JALANDHAR PUNJAB
आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

घटना से इलाके में फैल गई दहशत
मौके पर मोजूज चश्मदीदों ने यह भी बताया कि लकी ओबेरॉय रोज गुरुद्वारा साहिब में पाठ करने आते थे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस सीसटीवी फुटेज की जांच कर रही है और अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी गई है. दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में डर और दहशत का माहौल है.

MAN SHOT DEAD JALANDHAR PUNJAB
आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय की क्षतिग्रस्त गाड़ी (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस
घटना पर जालंधर के एडीसीपी (ADCP) जयंत पुरी ने कहा कि कंट्रोल रूम में कॉल आया कि मॉडल टाउन इलाके में फायरिंग हुई है, जिसकी जांच के लिए हम मौके पर पहुंचे. शुरुआती जांच अभी चल रही है, लेकिन सुनने में आया है कि स्कूटर सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है. इसमें 1 से ज्यादा गोलियां चली हैं, लेकिन आगे की जांच की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उन्हें कोई धमकी मिली थी या नहीं.

